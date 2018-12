Samsung tworzy własną aplikację do kryptowalut

Samsung może przymierzać się do własnej aplikacji obsługującej zakupy kryptowalut w nadchodzącym flagowcu Galaxy S10 – donosi serwis SamMobile.

Redaktor naczelny serwisu, który jest największą społecznością skupioną wokół produktów Samsunga napisał, że po zastrzeżeniu znaków handlowych związanych z blockchainem i walutami, przyjrzeli się sprawie. Efekt dochodzenia rzekomo jest jednoznaczny – Samsung pracuje nad własnym portfelem kryptowalutowym w Samsungu Galaxy S10.

Przypomnijmy, że jeszcze w wakacje Samsung deklarował, że smartfony mają najlepsze dostępne na rynku zabezpieczenia do obsługi takich aplikacji i obrotu kryptowalutami. Nie spotkało się to być może ze zgodą ze środowiska eksperckiego, ale daje to pewien obraz dążeń Samsunga do zaznaczenia swojej obecności na tym poletku.

- Aplikacja Samsunga umożliwi użytkownikom import ich istniejących portfeli z innych serwisów, takich jak Metamask czy TrustWallet. Będzie można oczywiście stworzyć także nowy w samej aplikacji. Prawdopodobnie wspierane będą: bitcoin, ethereum, ethereum-derived token erc20 oraz bitcoin cash – pisał Adnan Farooqui, naczelny serwisu SamMobile.

MG