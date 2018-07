Samotni i bez dziecka dominują w Unii

W Unii Europejskiej rośnie liczba jednoosobowych gospodarstw domowych. W Polsce wciąż jednak daleko nam do skali zjawiska, z jaką mierzą się Szwecja, Dania czy Litwa.

Szwecja i długo, długo nic – tak można podsumować europejską statystykę dot. liczebności jednoosobowych gospodarstw domowych. W kraju, który jest liderem, co drugie domostwo (51,4%) zamieszkuje jedna osoba dorosła nie mająca dzieci – podaje Eurostat.

W całej Unii Europejskiej taką sytuację odnotowano w ubiegłym roku średnio w co trzecim gospodarstwie domowym (33,6%). Single stanowią tym samym grupę bardziej liczną niż dwuosobowe gospodarstwa domowe (31,9%) i ponad dwukrotnie większą od rodzin trzyosobowych. Tendencja wzrostowa utrzymuje się na tym polu od dawna – dekadę temu średnia dla UE wynosiła 29,9% (dane z lat 2007-2008 nie uwzględniają Szwecji); nieznacznym wyjątkiem był rok 2016, gdy odnotowano spadek liczby jednoosobowych gospodarstw domowych. W ciągu ostatniego dziesięciolecia do wzrostu unijnej średniej najbardziej przyczyniły się Litwa i Łotwa oraz Bułgaria. To w tych krajach odsetek jednoosobowych gospodarstw zwiększył się o ponad 10 punktów procentowych.

Jeden z tych krajów, Litwa, był wiceliderem zestawienia podsumowującego 2016 rok. Po publikacji danych za 2017 rok okupuje trzecie miejsce (42,5%), ustępując miejsca nie tylko Szwecji, ale i Danii, gdzie 44,4% gospodarstw domowych to osoba dorosła nie mająca dzieci. W pierwszej dziesiątce UE znajduje się jeszcze kilka krajów Europy Północnej, w tym Finlandia (miejsce 4. w zestawieniu), Estonia (6.) i Łotwa (10.). Pierwszą piątkę zamykają Niemcy, gdzie 41,2% gospodarstw domowych to osoby żyjące w pojedynkę.

Polska, podobnie jak w statystykach sprzed roku, znajduje się w ogonie Europy. Wprawdzie zaliczyła awans, zwiększając odsetek jednoosobowych gospodarstw domowych z 19,5 do 23,5%, a tym samym wyprzedzając Chorwację, nadal jednak daleko jej choćby do wspólnotowej średniej, nie mówiąc o sytuacji z północy Starego Kontynentu. Krajami o mniejszym niż w Polsce udziale singli pozostają Malta (wzrost z 13,3% do 19,7% w ciągu dekady), Portugalia (z 17,2% do 22,1%) i Słowacja (z 19,9% do 22,5%).

Malwina Wrotniak