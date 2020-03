Ryanair odwołuje wszystkie loty z i do Polski

Linie lotnicze Ryanair poinformowały w sobotę o odwołaniu wszystkich lotów z i do Polski od godziny 24:00 w sobotę 14 marca do wtorku 31 marca.

Ryanair odwołał wszystkie połączenia lotnicze w odpowiedzi na decyzję polskiego rządu o zakazie ruchu lotniczego w całym kraju w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

"Kontaktujemy się ze wszystkimi klientami, których loty anulowano, drogą e-mailową, aby poinformować ich o wszystkich opcjach i zachęcamy klientów, aby do nas nie dzwonili. Jest to szybko zmieniająca się i złożona sytuacja, a bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych pracowników i klientów jest naszym głównym priorytetem. Będziemy nadal w pełni przestrzegać wszystkich wytycznych WHO i EASA, a także dostosujemy się do wszelkich nałożonych ograniczeń podróży" - podały linie w komunikacie.



Wcześniej o zawieszeniu wszystkich lotów do i z Polski poinformowały PLL LOT, jak również Wizz Air.

10 marca irlandzkie linie lotnicze zawiesiły wszystkie loty do i z Włoch.

