Rollercoaster jedzie dalej. Tym razem mocne wzrosty na GPW

Jaskrawa zieleń dominowała dziś na światowych rynkach. Na fali optymizmu rósł także WIG20, który z wynikiem +1,7 proc. uplasował się w połowie europejskiej stawki.

W piątek karty na rynku znów rozdawali Amerykanie. Po wczorajszej fatalnej sesji (S&P500 stracił 2,5 proc.) wiadome było, że europejscy inwestorzy będą w piątek nerwowo spoglądali za ocean. Jako jednak, że pesymizm Amerykanów już w sporej części został wyceniony przez europejskie rynki wczoraj, a w piątek kontrakty wskazywały na odwrócenie nastrojów, dominującym kolorem na giełdach Starego Kontynentu była dziś zieleń.

W kalendarium były jednak jeszcze payrollsy, czyli jedne z najważniejszych danych makroekonomicznych z Ameryki. W grudniu w sektorach pozarolniczych przybyło aż 312 tys., co było największym wzrostem od lutego. Tak dobrych wyników nie spodziewali się nawet najwięksi optymiści. Mediana prognoz analityków zakładała przyrost zatrudnienia tylko o 178 tys. Teoretycznie wcale nie musiała to być dobra wiadomość dla byków, Amerykanie już bowiem wielokrotnie udowadniali, że w związku z obawami o zbyt szybkie tempo podwyżek stóp procentowych dobre dane to złe dane. Tym razem jednak, po początkowym zmieszaniu na rynkach, indeksy poszły w górę i S&P500 w momencie zamknięcia handlu na GPW zyskiwał 3 proc. Sporo pomógł w tym przewodniczący Fed, który zapewnił, że przysłuchuje się uważnie rynkom w decyzjach monetarnych. Także więc i po południu europejscy inwestorzy mieli powód do optymizmu.

Indeksy w ostatnich dniach są jednak bardzo rozregulowane i ruchy o 2 proc., które normalnie nazwalibyśmy bardzo mocnymi, przytrafiają się głównym indeksom nader często. Raz w górę, raz w dół. Końcówka kończącego się właśnie tygodnia jest na to świetnym dowodem. Sesje mają więcej wspólnego z rollercoasterem niż spokojnym ruchem w jedną bądź drugą stronę. To może być efekt sporych emocji związanych z długo trwającą już za oceanem hossą i ostatnimi przecenami tamtejszych aktywów.

WIG20 na dzisiejszym rynkowym tle prezentował się nieźle. Po przestrzelonej w górę środowej sesji, za którą przyszło zapłacić mocnymi spadkami w czwartek, dziś WIG20 zyskał 1,7 proc., które plasowało go w połowie europejskiej stawki. W górę szły także inne główne indeksy GPW: mWIG (+0,5 proc.), sWIG (+0,5 proc.) oraz WIG (+1,3 proc.). Obroty na GPW wyniosły 687 mln zł, z czego 562 mln zł wygenerowały blue chipy. Polscy inwestorzy również mieli w piątek zaznaczone istotne wydarzenie w kalendarzu makro. To wstępny odczyt inflacji. Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, koszty życia w Polsce drugi miesiąc z rzędu stały w miejscu. „Oficjalna” inflacja CPI w grudniu spadła do najniższego poziomu od dwóch lat.

Wśród spółek z WIG20 najmocniej zdrożały akcje Eurocashu (o 4,7 proc.). Kurs spółki zanotował drugi z rzędu dzień silnych wzrostów - w środę zwyżkował o 3,1 proc., choć WIG20 spadł o 2,4 proc. O ponad 3 proc. wzrosły także Orange (którego kurs jest najwyżej od maja) i JSW. Na minusie sesje zakończyły trzy spółki z indeksu: CCC (o 1,9 proc.), PGNiG (o 0,1 proc.) i Lotos (o 0,1 proc.).

Na szerokim rynku mocne wzrosty kontynuował Vivid Games (o blisko 14 proc.). Akcje producenta gier zyskały w ciągu czterech sesji 53 proc. W górę poszły także notowania innych producentów gier: Ten Square Games (+7 proc.), 11 bit studios (+4,4 proc.), PlayWay (+4 proc.), Artifex (+3,2 proc.), CD Projekt (+1,8 proc.), CI Games (+1,2 proc.).

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3041,85 2,95 3,56 -4,62 -14,77 1,35 DAX Niemcy 10767,69 3,37 1,26 -5,01 -18,23 1,98 FTSE 100 W.Brytania 6838,24 2,18 3,85 -2,63 -11,14 1,64 CAC 40 Francja 4737,12 2,72 3,01 -5,50 -12,50 0,14 IBEX 35 Hiszpania 8737,80 2,52 4,47 -3,57 -15,29 2,32 FTSE MIB Włochy 18831,79 3,37 4,25 -2,70 -16,35 2,77 ASE Grecja 615,69 1,42 2,99 -6,28 -25,44 0,39 BUX Węgry 40145,18 1,19 1,43 -1,95 0,74 2,57 PX Czechy 1004,21 1,43 2,69 -5,80 -9,13 1,79 RTS INDEX (w USD) Rosja 1118,03 2,87 6,16 -3,27 -7,92 4,87 BIST 100 Turcja 88830,82 1,64 -2,36 -5,38 -23,08 -2,67 WIG 20 Polska 2284,95 1,68 1,11 -2,56 -9,80 0,37 WIG Polska 57947,51 1,32 1,07 -2,70 -11,26 0,45 mWIG 40 Polska 3926,99 0,51 0,66 -3,27 -20,24 0,45 Źródło: PAP

Adam Torchała