Mocne spadki na GPW. CCC liderem przeceny

Środowa dobra sesja na GPW okazała się wyjściem przed szereg i w czwartek indeksy z GPW do tego szeregu zostały szybko sprowadzone. W efekcie przy Książęcej oglądaliśmy mocne spadki.

Czwartek był ciężkim dniem dla byków. Choć S&P500 po środowym falstarcie, ostatecznie zakończył pierwszą noworoczną sesję na plusie, to jednak jeszcze przed startem czwartkowej sesji na Wall Street było wiadome, że o powtórzenie tego wyniku będzie ciężko. Uwagę inwestorów przykuwał przede wszystkim Apple, który po rozczarowujących wynikach 9 proc. tracił już w handlu przedsesyjnym, po otwarciu sesji utrzymał zaś słabą formę. Był to kolejny sygnał, że sezon wynikowy za IV kwartał może być w Stanach rozczarowujący. Do tego doszedł słaby odczyt wskaźnika ISM, a S&P500 znalazł się przeszło 2 proc. pod kreską.

Europejskie indeksy część amerykańskiego pesymizmu wyceniły już wczoraj, stąd na głównych parkietach nie obserwowano spadków przekraczających 2 proc. Wyjątkiem był WIG20, który stracił aż 2,4 proc. Warto jednak dodać, że wczoraj polskie blue chipy były jednym z najmocniejszych indeksów w Europie i nie przejęły się słabym startem sesji na Wall Street. Dziś wczorajsze wzrosty zostały oddane.

Traciły, choć nie tak mocno, również inne główne indeksy GPW. WIG zakończył sesję 1,9 proc. pod kreską, mWIG40 spadł o 1 proc., a sWIG80 poszedł w dół o 0,5 proc. Obroty na GPW wyniosły 703 mln zł, z czego 588 mln zł wygenerowały blue chipy. W końcu więc przerwano serię trzech sesji, na których nie udało się pokonać granicy 0,5 mld zł.

Wśród blue chipów najmocniej potaniały akcje CCC (-5,1 proc.). Spółka podała w środę wieczorem, że skonsolidowane przychody CCC za grudzień 2018 roku wyniosły 572,3 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 22 proc. Analitycy ocenili grudniowe wyniki jako raczej słabe, wskazali na wysoką bazę z ubiegłego roku.

Mocno, o 2,2 proc. zniżkował także kurs LPP. Grupa LPP szacuje, że miała w czwartym kwartale 2018 roku 420 mln zł zysku operacyjnego przy 2,37 mld zł przychodów. Analitycy ocenili te wyniki neutralnie. O 2,9 proc. spadł kurs Aliora. UOKiK podał, że Alior Bank złożył wniosek w sprawie zgody na przejęcie kontroli nad Ruchem. Alior jest jednym z wierzycieli Ruchu, zaangażowanym w restrukturyzację tej spółki. Najlepiej z WIG20 poradził sobie w czwartek Eurocash (+3,1 proc.), czyli spółka, której kurs w 2018 roku stracił aż 33,5 proc. (najmocniej ze wszystkich blue chipów).

Na szerokim rynku kurs Elementalu wzrósł o 7 proc. Jak wynika z projektu uchwały NWZ spółki zaplanowanego na 23 stycznia, planowany jest skup akcji własnych, na który zarząd chce przeznaczyć maksymalnie 60 mln zł. Aż o 27,4 proc. wzrosła wycena Vivid Games. O 7,4 proc. potaniały natomiast akcje Medicalgorithmics, które w środę zyskały 24 proc.

Adam Torchała/PAP Biznes