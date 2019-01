Duże wzrosty na Wall Street. Szef Fed w roli głównej

Giełdy w USA idą w górę w reakcji na wystąpienie prezesa Fedu. Jerome Powell powiedział, że Fed będzie się wsłuchiwał w obawy rynków. Sporymi wzrostami zakończyły się także sesje na rynkach europejskich, w tym na GPW.

Indeks S&P 500 rośnie o 3,35 proc., Dow Jones Industrial zwyżkuje o 3,43 proc., a Nasdaq Comp. idzie w górę o 4,25 proc.

Według Jerome'a Powella Fed jest gotowy, by polityka monetarna stała się bardziej elastyczna. "Powiedzieliśmy, że będziemy gotowi, by dostosować plany normalizacji polityki monetarnej, by osiągnąć nasze cele" - powiedział bankier w przemówieniu podczas Economic Association (AEA) w Atlancie. "Obecnie nie ma ustalonej ścieżki polityki monetarnej" - dodał.

Prezes Fedu Jerome Powell powiedział podczas piątkowej konferencji w Atlancie, że Fed jest skłonny zmienić podejście do redukcji sumy bilansowej. "Jeśli dojdziemy do wniosku, że redukcja sumy bilansowej stanowi problem, nie będziemy zwlekać, by zmienić plany" - powiedział. Powell powiedział, że nie zrezygnowałby ze stanowiska, gdyby prezydent Trump go o to poprosił

"Myślę, że Powell powiedział to, na co liczył rynek" - powiedział Tom Essaye, założyciel The Sevens Report.

Na giełdy wpłynąć mogły także opublikowane dziś dane z amerykańskiego rynku pracy. W grudniu w sektorach pozarolniczych przybyło aż 312 tys., co było największym wzrostem od lutego. Tak dobrych wyników nie spodziewali się nawet najwięksi optymiści. Mediana prognoz analityków zakładała przyrost zatrudnienia tylko o 178 tys. Teoretycznie wcale nie musiała to być dobra wiadomość dla byków, Amerykanie już bowiem wielokrotnie udowadniali, że w związku z obawami o zbyt szybkie tempo podwyżek stóp procentowych dobre dane to złe dane. Tym razem jednak, po początkowym zmieszaniu na rynkach, indeksy poszły w górę.

Akcje Netflixa rosną o ok. 7 proc. Goldman Sachs dodał serwis do listy "zakupu z przekonaniem", nazywając go "jedną z najlepszych propozycji w kategorii proporcji ryzyka/zysku w sektorze internetowym". Walory Intela rosną o ok. 5 proc. ze względu na podwyższenie rekomendacji dla walorów tej firmy do "kupuj" z "neutralnie" przez analityków.

