Reuters: Pekao połączy się z Aliorem. Kaczyński dał zielone światło

Bank Pekao najprawdopodobniej połączy się z Alior Bankiem – informuje agencja Reuters. Zgodę na realizacje planu miał dać prezes PiS, Jarosław Kaczyński.

W lakonicznej depeszy agencja powołuje się na dwa anonimowe źródła. Jedno z nich miało przekazać informację, według której Jarosław Kaczyński „zaakceptował fuzję, lecz publikacja decyzji w tej sprawie zostanie opóźniona ze względu na brak niektórych dokumentów”. Drugi z informatorów stwierdził natomiast, że choć wszystko wskazuje na to, że do fuzji dojdzie, to nie będzie ona łatwa.

Fuzja Pekao i Aliora to temat, który powraca niczym bumerang. Oba banki są kontrolowane przez PZU. Udział ubezpieczyciela w kapitale Pekao wynosi 20 proc., zaś 12,8 proc. należy do Polskiego Funduszu Rozwoju. Z kolei PZU SA, PZU Życie oraz TFI PZU posiadają łącznie 32,22 proc. udziałów w kapitale Alior Banku.

W październiku 2017 roku Pekao i Alior Bank poinformowały, że przeanalizują możliwości współpracy. Z kolei w maju prezes pierwszego z banków Michał Krupiński zapowiedział, że analizy dotyczące fuzji zakończą się w drugim kwartale.

Z aktywami na poziomie ok. 180 mld zł Pekao jest drugim największym w Polsce bankiem. Przejęcie Aliora, którego aktywa wynoszą 70 mld zł, pozwoli zrepolonizowanemu „bankowi z żubrem” zmniejszyć dystans dzielący go do innego państwowego giganta czyli PKO BP (290 mld zł).

Sprawa nie doczekała się do tej pory komentarza zarówno ze strony Pekao, jak i Aliora.

MZ