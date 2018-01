Rekord WIG-u coraz bliżej. Mocne wzrosty Aliora i CD Projektu

WIG uczynił w środę kolejny krok w stronę historycznych maksimów. Rosły także notowania mWIG-u oraz WIG20. Ponownie rozczarował sWIG.

O 0,37 proc. umocnił się dziś WIG, co sprawia, że do pobicia rekordu z 2007 roku brakuje mu już tylko niewiele ponad 1,5 proc. Świetną sesję zaliczyły średnie spółki - mWIG wzrósł o 0,78 proc. - dobrze wypadł także WIG20 (+0,37 proc.). W Europie przeważała dziś czerwień, te niewielkie wzrosty rodzimych indeksów wystarczyły więc, by uplasować GPW w gronie europejskich liderów. WIG20 dodatkowo po raz pierwszy od 2013 roku zamknął sesję powyżej psychologicznej granicy 2600 pkt.

Ponownie rozczarował jednak sWIG (-0,56 proc.). Ostatnie dwa miesiące mogły rodzić nadzieję, że indeks ten - który był najsłabszym giełdowym ogniwem w 2017 roku - najgorsze ma już za sobą. Dzisiejsza sesja była jednak kolejną, podczas której sWIG znów odstawał od stawki. Być może to korekta ostatnich wzrostów, sytuację na sWIG-u warto jednak bacznie obserwować.

Wśród blue chipów najmocniej w górę poszły dziś notowania Alior Banku. Kurs spółki wzrósł o 5,4 proc., do 84,30 zł i znalazł się na zamknięciu na najwyższym poziomie od września 2015 r. VTB Capital podwyższył rekomendację dla Alior Banku do "kupuj" z "trzymaj", podnosząc cenę docelową do 110 zł z 70 zł.

Dobrze radziły sobie także inne banki. O 2,4 proc., do 440,40 zł zwyżkowała wycena BZ WBK. O 2,1 proc., do 521,00 zł poszedł w górę kurs mBanku. Notowania mBanku znalazły się na zamknięciu na najwyższym poziomie od czerwca 2014 r.

Z bankowej fali wzrostowej wyrwał się jednak BOŚ. Akcje spółki potaniały dziś aż o 10,4 proc. BOŚ chce podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę do 400 mln zł, czyli do kwoty nie wyższej niż 1 028 732 450 zł - wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie banku. Podwyższenie miałoby nastąpić poprzez emisję do 40 mln akcji serii V o wartości nominalnej 10 zł każda i w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru. Wśród blue chipów spadkom przewodziło Asseco Poland (-3,8 proc.).

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3612,78 -0,25 0,08 1,47 9,98 3,11 DAX Niemcy 13183,96 -0,47 -0,73 0,61 14,25 2,06 FTSE 100 W.Brytania 7725,43 -0,39 -0,30 3,14 6,99 0,49 CAC 40 Francja 5493,99 -0,36 -0,19 2,70 13,05 3,42 IBEX 35 Hiszpania 10474,60 -0,44 0,44 3,19 11,49 4,29 FTSE MIB Włochy 23514,67 0,08 1,54 6,43 21,86 7,60 ASE Grecja 841,51 -1,33 0,63 9,61 30,97 4,88 BUX Węgry 39543,26 -0,36 -0,27 2,29 20,62 0,42 PX Czechy 1115,63 0,06 1,26 5,04 20,83 3,48 MICEX Rosja 2277,89 0,89 2,04 6,25 4,55 7,97 RTS INDEX (w USD) Rosja 1264,70 0,29 2,43 10,14 9,36 9,55 BIST 100 Turcja 116592,50 1,90 2,64 6,64 41,56 1,09 WIG 20 Polska 2600,37 0,36 3,55 7,59 29,03 5,65 WIG Polska 66685,33 0,37 2,78 6,49 24,45 4,61 mWIG 40 Polska 4969,73 0,78 1,68 4,98 12,97 2,53

Największy wzrost wśród spółek z mWIG40 odnotował Ciech (+7,40 proc.). Ponownie mocnymi wzrostami wyróżniał się także CD Projekt (+7,1 proc.). W ciągu ostatnich pięciu sesji wartość spółki skoczyła aż o 21,2 proc. w górę. Warto jednak zauważyć, że do maksimów wciąż brakuje jeszcze 9 zł.

Adam Torchała/ PAP Biznes