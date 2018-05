Przerwy weekendowe w bankach. Sprawdź, kiedy nie zalogujesz się na konto

Rozpoczynający się weekend nie oszczędzi klientów aż dziewięciu bankowych marek. Brak dostępu do bankowości internetowej oraz mobilnej to najczęściej wymieniany problem, z którym spotkają się korzystający z ich produktów.

Bank BPS, Bank Millennium, Bank Pocztowy, Envelo Bank, Getin Bank, Idea Bank, Lion’s Bank, Noble Bank oraz Raiffeisen Polbank – to właśnie te instytucje postanowiły w ten weekend zapowiedzieć przerwy w dostępie do swoich systemów. Mimo że różnie traktują zaplanowane prace, nazywając je informatycznymi, konserwacyjnymi czy serwisowymi, to przepowiadają to samo – problemy w korzystaniu z usług bankowych w podanym czasie.

Bank BPS

Jednym z pierwszych, który swój plan przeprowadzenia prac serwisowych wcieli w życie, jest Bank BPS, który podaje na swojej stronie internetowej, że dziś, w piątek (25 maja) między godz. 21.00 a północą nie będzie dostępny system bankowości internetowej.

Bank Millennium

W ten weekend klienci Banku Millennium będą musieli się liczyć nie tylko z brakiem możliwości zalogowania się do serwisu transakcyjnego, ale również z innymi ograniczeniami. O godz. 01.00 w niedzielę (27 maja) bank zablokuje dostęp do systemu Millenet, aplikacji mobilnej, płatności internetowych oraz usługi BLIK. Co istotne, w czasie przeprowadzanych prac nie będzie możliwe dokonywanie wpłat oraz wypłat kartami banku, dlatego lepiej wcześniej zaopatrzyć się w gotówkę. Zakończenie przerwy zostało wyznaczone na godz. 4.00 tego samego dnia.

Korzystać w pełni z usług banku nie będą mogli również klienci Banku Pocztowego, który wyłączy bankowość internetową na całą dobę. Prace informatyczne rozpoczną się o godz. 18.00 w sobotę (26 maja) i zakończą dokładnie po 24 godzinach. Bankowość internetowa to nie jedyna usługa na liście, która zostanie objęta przerwą techniczną. Pozostałe to składanie wniosków zarówno produktowych, jak i kontaktowych oraz infolinia, która będzie działać wyłącznie w trybie informacyjnym.

Użytkowników internetowej marki Banku Pocztowego - EnveloBanku - na stronie logowania wita podobna wiadomość. Bank uprzedza, że we wskazanych godzinach (tożsamych z podanymi na witrynie Banku Pocztowego) będą przeprowadzone prace wdrożeniowe, których efektem będą czasowe przerwy w dostępie do jego usług.

Getin Bank i Noble Bank

Klienci Getin Banku oraz Noble Banku także muszą przygotować się na problemy ze swobodnym zarządzaniem swoimi produktami. W nocy z piątku (25 maja) na sobotę (26 maja) w godz. od 23.30 do 08.00 nie będą mogli się zalogować do bankowości internetowej oraz mobilnej ze względu na przeprowadzane prace konserwacyjne.

Idea Bank i Lion’s Bank

Tego samego dnia, czyli w piątek (25 maja) rozpoczną się prace konserwacyjne w Idea Banku oraz Lion’s Banku. Będą one trwały nieco dłużej, bo od godz. 20.00 do godz. 12.00 dnia kolejnego. Ich zakres jest podobny – dotyczą one bankowości internetowej, która w podanym czasie będzie niedostępna.

Do ostrzegających swoich klientów dołączył również Raiffeisen Polbank, który nie wskazał konkretnych godzin rozpoczęcia oraz zakończenia prac informatycznych, jednak uprzedził, że przez cały piątek (25 maja) mogą występować czasowe utrudnienia z zalogowaniem się oraz korzystaniem z serwisu transakcyjnego R-online oraz aplikacji Mobilny Bank oraz Mobilny Portfel.

