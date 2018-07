Prokuratoria Generalna: Sąd Apelacyjny w Sztokholmie wstrzymał wykonalność wyroku ws. Abris Capital

Sąd Apelacyjny w Szwecji wstrzymał wykonalność wyroku zasądzającego odszkodowanie od Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz PL Holdings, spółki zależnej Abris Capital Partners - poinformowała Prokuratoria Generalna na swojej stronie internetowej. Dodano, że postępowanie postarbitrażowe jest w toku.

We wrześniu ub.r. Trybunał Arbitrażowy przy Izbie Handlowej w Sztokholmie w wyroku końcowym orzekł, że Skarb Państwa ma zapłacić funduszowi Abris Capital 760 mln zł odszkodowania. Abris był kilka lat temu większościowym udziałowcem FM Banku PBP (obecnie Nest Bank). Komisja Nadzoru Finansowego w kwietniu 2015 roku odebrała funduszowi prawo decydowania o losach spółki. Nakazała też sprzedaż wszystkich akcji, doprowadzając do "wywłaszczenia" Abrisu. Zalecenia zostały spełnione, ale fundusz sprawę skierował do międzynarodowego arbitrażu, który potwierdził nieprawidłowości po stronie polskich urzędników.

"Postanowieniem z 13 czerwca 2018 r. Sąd Apelacyjny w Sztokholmie wstrzymał wykonalność wyroku końcowego trybunału arbitrażowego wydanego w sprawie z powództwa PL Holdings (spółka zależna Abris Capital Partners) przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej" - czytamy na stronie Prokuratorii.

Jak napisano, "we wniosku o wstrzymanie wykonalności wyroku strona polska powołała się na dwie przesłanki, zawarte w szwedzkiej ustawie o postępowaniu polubownym".

Chodzi o wysokie prawdopodobieństwo uwzględnienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego oraz zagrożenie wystąpienia znacznej szkody w przypadku wykonania wyroku arbitrażowego.

"Postanowienie jest niezaskarżalne. Postępowanie postarbitrażowe jest w toku" - napisano.

W marcu br. prezes Prokuratorii Generalnej prof. Leszek Bosek mówił PAP, że Prokuratoria prowadzi sprawę ws. Abris Capital.

"Roszczenia Funduszu Abris Capital przeciwko Polsce uważamy od początku za nieuzasadnione. Dlatego orzeczenia trybunału arbitrażowego w tej sprawie zostały w całości zaskarżone na kilku podstawach jako nielegalne do królewskiego Sądu Apelacyjnego w Sztokholmie" - mówił wówczas.

Dodał, że Polska w przypadku Abris ma dwie wniesione skargi o uchylenie orzeczenia wydanego przez Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie. Pierwsza skarga dotyczyła wyroku częściowego, druga - wyroku końcowego. "Będziemy walczyć do samego końca, żeby doprowadzić do uchylenia tych orzeczeń i do zamknięcia postępowań. A także ściągnięcia kosztów postępowania" - zapowiadał.

Abris Capital Partners pośrednio zarządza DNLD Holdings s.a.r.l., który jest wiodącym udziałowcem w spółce GetBack S.A. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta

edytor: Sonia Sobczyk

aop/ son/