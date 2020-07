JSW: spadła produkcja i sprzedaż węgla

fot. REUTERS/Peter Andrews / FORUM

Produkcja węgla w Jastrzębskiej Spółce Węglowej w drugim kwartale 2020 roku wyniosła łącznie 2,6 mln ton i była niższa o około 26,4 proc. niż rok wcześniej - podała spółka w komunikacie. Sprzedaż węgla JSW sięgnęła 2,96 mln ton i była niższa o ok. 7,5 proc. niż przed rokiem.

Spółka podała, że produkcja węgla była o 36,2 proc. niższa niż w pierwszym kwartale tego roku. Wydobycie było ponadto o 28,7 proc. niższe od wcześniejszych założeń spółki na drugi kwartał 2020 roku.

Produkcja węgla koksowego wyniosła ok. 2,1 mln ton i była niższa w porównaniu do I kw. 2020 r. o ok. 34,1 proc., a w stosunku do II kw. 2019 roku o ok. 15,1 proc.

Produkcja węgla do celów energetycznych wyniosła ok. 0,5 mln ton i była niższa w porównaniu do I kw. 2020 r. o ok. 43,8 proc., a w stosunku do II kw. 2019 r. niższa o ok. 52,6 proc.

Sprzedaż węgla grupy była niższa w porównaniu do I kw. tego roku o ok. 10,9 proc.

Sprzedaż węgla do odbiorców zewnętrznych stanowiła w drugim kwartale 2020 roku ok. 66 proc. wolumenu ogółem.

JSW podała, że cena węgla hard na II kw. 2020 r., wyznaczona metodą Nippon Steel, w oparciu o średnią koszyka indeksów z okresu marzec-maj, spadła o ok. 8 proc. wobec ceny z poprzedniego okresu.

Spółka przypomniała w komunikacie, że dla transakcji prowadzonych w oparciu o bieżące notowania spotowe najczęstszym wyznacznikiem jest The Steel Index (TSI) obejmujący koszyk węgli hard - jak podano, średnia dziennych notowań dla tego indeksu za II kw. 2020 r. w stosunku do średniej I kw. 2020 r. spadła o ok. 24 proc. Z kolei średnia dziennych notowań dla indeksu węgli semi-soft za II kw. 2020 r. w stosunku do średniej I kw. 2020 r. spadła o ok. 23 proc.

Szacowana średnia cena (w PLN) węgli koksowych sprzedanych przez JSW odbiorcom zewnętrznym w II kw. 2020 r. utrzymywała się na porównywalnym poziomie jak w pierwszym kwartale, a po przeliczeniu na USD według średniego kursu NBP spadła o ok. 4 proc.

Szacowana relacja cen węgla koksowego sprzedanego przez JSW w II kw. (przeliczonych na USD) do indeksu Nippon Steel wyniosła 88 proc., a do TSI 100 proc.

Średnia cena węgla energetycznego sprzedanego przez JSW w II kw. w stosunku do pierwszego kwartału wzrosła o ok. 3 proc.

Firma podała, że notowania koksu wielkopiecowego na rynku europejskim w minionym kwartale wzrosły w stosunku do I kw. o ok. 1 proc. Średnia cena koksu ogółem (w PLN) sprzedanego przez grupę JSW w II kw. spadła o ok. 3 proc. w stosunku do okresu styczeń-marzec tego roku. Po przeliczeniu na USD spadek wyniósł ok. 7 proc. (PAP Biznes)

