Prezydent proponuje zwolnienie z ZUS na 3 miesiące dla wszystkich firm. Jest akceptacja premiera

Pałac prezydencki proponuje, by wszyscy przedsiębiorcy zostali zwolnieni z obowiązku płacenia składek na ZUS na okres 3 miesięcy oraz by pomocą objęte zostały również firmy utworzone po 1 marca - powiedział w czwartek prezydent Andrzej Duda. Dodał, że propozycje zyskały akceptację premiera.

Przedstawiłem premierowi Mateuszowi Morawieckiemu dwie propozycje wsparcia dla firm: zwolnienie wszystkich przedsiębiorców z ZUS na 3 miesiąc i objęcie pomocą w ramach tarczy antykryzysowej także firm, które rozpoczęły działalność przed 1 marca b.r. - powiedział prezydent Andrzej Duda.

"Przedstawiłem dzisiaj panu premierowi dwie propozycje, które są moim oczekiwaniami odpowiadającym na potrzeby przedsiębiorców, które zostały podniesione. Znalazło to akceptację i premiera, i pani minister rozwoju Jadwigi Emilewicz" - powiedział prezydent na czwartkowym briefingu prasowym

Jak zaznaczył, chodzi po pierwsze o to, by wszyscy przedsiębiorcy zostali zwolnieni z obowiązku płacenia składek do ZUS dla swoich pracowników przez trzy miesiące.

Druga propozycja, zaznaczył Duda, zakłada, że przepisami tarczy antykryzysowej i pomocą, która w jej ramach jest przewidziana, zostaną objęci wszyscy ci przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalności przed 1 marca 2020 r.

Rozwiązania rządowej "tarczy antykryzysowej" będą zmieniane w zależności od potrzeb, aby odpowiadały rzeczywistemu zapotrzebowaniu pracodawców i przedsiębiorców - podkreślił w czwartek prezydent Andrzej Duda.

Andrzej Duda podczas czwartkowego briefingu prasowego podkreślił, że stale odbywają się konsultacje i rozmowy pomiędzy stroną rządowa i jego kancelarią na temat rozwiązań nazywanych "tarczą antykryzysową". "Te rozwiązania będą dalej, jak sądzę, modyfikowane, zmieniane w zależności od potrzeb, od sytuacji, od tego, jakie kolejne uzasadnione postulany i oczekiwania będą zgłaszane" - zapowiedział.

Prezydent podkreślił również, że czynione jest wszystko, aby przygotowywane przez rząd rozwiązania antykryzysowe odpowiadały rzeczywistemu zapotrzebowaniu pracodawców i przedsiębiorców, by pomogły zachować miejsca pracy.

Wyraził również nadzieję, że sytuacja epidemiczna w Polsce będzie niebawem opanowana na tyle, że możliwe będzie powolne zmniejszanie obostrzeń i powrót do "normalnego funkcjonowania". Zastrzegł, że decyzje w kwestii poszerzania lub zmniejszania obostrzeń należą do ministra zdrowia, którego wspierają eksperci, oraz do premiera.

"Mam nadzieję, że ta sytuacja będzie się poprawiała; natomiast stosownie do zapotrzebowania ta pomoc ekonomiczna ze strony państwa - w postaci zwolnień, pożyczek, kredytów, będzie oferowana jak najcelniej i przedsiębiorcy będą mogli z niej korzystać" - podkreślił Andrzej Duda. (PAP)

autor: Monika Zdziera

mzd/ par/