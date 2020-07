Prezydent Duda: Kryzys powoli dobiega końca

fot. Adam Chełstowski / FORUM

Kryzys powoli dobiega końca; mamy bardzo dobre dane i powinniśmy mieć najniższy spadek PKB w Europie - ocenił prezydent Andrzej Duda na środowym spotkaniu wyborczym w Białej Podlaskiej (Lubelskie).

"Chcę działać przez najbliższe lata, po to, by polska gospodarka po pierwsze wróciła na tory dynamicznego rozwoju, a po drugie - by jeszcze bardziej przyspieszyła w stosunku do tego, co było" - mówił Andrzej Duda.

"Mamy bardzo dobre dane, KE podaje i przewiduje, że powinniśmy mieć najniższy spadek PKB w Europie, w porównaniu z innymi krajami nawet kilkakrotnie niższy" - podkreślił.

Prezydent dodał, że dzięki działaniom rządu udało się w czasie kryzysu ochronić 4,5 tys. miejsc pracy w samej Białej Podlaskiej.

"Ten kryzys powoli dobiega końca, wychodzimy z niego w coraz większym stopniu" - mówił Duda; podkreślił, że zmniejsza się deficyt budżetowy, a wpływy z podatków "wracają do normalności".

Morawiecki: Prognozy pokazują, że szybko zniwelujemy krótkotrwałe spowolnienie

Według Komisji Europejskiej PKB Polski zanotuje najniższy spadek w UE; według Eurostatu Polska ma drugie najniższe bezrobocie; nasze prognozy na 2021 r. pokazują, że szybko zniwelujemy krótkotrwałe spowolnienie gospodarcze - napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki.

"To jest jedna z najważniejszych wiadomości ostatnich miesięcy i ukoronowanie olbrzymiego wysiłku wszystkich Polaków – rządu, Prezydenta, przedsiębiorców i pracowników!" - napisał szef rządu w środę na Facebooku.

Jak zaznaczył, "najpierw Eurostat podał informację, że Polska ma drugie najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej; wczoraj Komisja Europejska udostępniła raport, według której PKB naszego kraju zanotuje najniższy spadek ze wszystkich krajów wspólnoty"

"Ale to nie koniec - nasze prognozy na rok 2021 pokazują, że odbicie ekonomiczne będzie na tyle silne, że szybko zniwelujemy te krótkotrwałe spowolnienie. Jeżeli to nie jest najlepszy komentarz do oceny skuteczności programów wsparcia, które polski rząd przygotował i wprowadził jako jeden z pierwszych w świecie, to nie wiem, co jeszcze może nim być" - napisał Morawiecki.

Jak zaznaczył, "twarde dane, fakty i prawda obronią się same; miliony uratowanych miejsc pracy i miliardy wypłacone polskim przedsiębiorcom i pracownikom to rzeczywista pomoc, która uratowała Polskę przed najgorszą falą kryzysu".

"W czasach naszych poprzedników luka w VAT sięgała 30 proc., a mafie międzynarodowe nas okradały. Skończyliśmy z tym!" - podkreślił szef rządu.

Dodał, że "już niedługo, dzięki skutecznym negocjacjom i działaniom m.in. prezydenta Andrzeja Dudy naszą gospodarkę wesprze Instrument Odbudowy Gospodarki Europejskiej". "To dodatkowe ok. 60 mld euro, które zasili procesy innowacyjne, budowę infrastruktury, ale również nowoczesną służbę zdrowia i wiele celów, dzięki którym Polska będzie się szybciej rozwijać" - napisał premier.

"Dzięki naszym działaniom Polski okręt z najlepszym możliwym kapitanem przełamuje fale kryzysu i prze do bezpiecznego portu wzrostu PKB!" - czytamy we wpisie szefa rządu.

"Tarcze antykryzysowe okazały się znakomitym amortyzatorem kryzysu"

W Bełchatowie na spotkaniu z kilkudziesięcioma samorządowcami z województwa łódzkiego Mateuszem Morawicki podkreślił, że wiele wskazuje na to, iż kryzys ekonomiczny po pandemii koronawirusa nie dotknął Polski tak dotkliwie, jak się spodziewano, a jest to skutek szybkiego wprowadzenia instrumentów ekonomicznych nazwanych tarczami antykryzysowymi.

"Gdyby nie błyskawiczna reakcja rządu, w porozumieniu z prezydentem Andrzejem Dudą, kryzys mógłby być się groźniejszy, także dla samorządów. Tarcze okazały się znakomitym amortyzatorem kryzysu" - zaznaczył premier. Jak zauważył, "tarcza finansowa uratowała 5 milionów miejsc pracy."

Morawiecki podkreślił, że samorządowy Fundusz Dróg Lokalnych, za rządów PiS, jest 7, 8 razy większy niż za PO. "Rządowy fundusz inwestycji lokalnych to teraz ponad 6 mld zł i to jest najlepszy dowód na to, kto lepiej rządzi" - mówił premier.

Zaapelował też do samorządowców w regionu łódzkiego, bez względu - jak powiedział - na przekonania polityczne o pomoc we wprowadzaniu rozwiązań antykryzysowych w gminach i powiatach.

"Nie zahamujmy tego procesu, nie sypmy piachu w tryby, wojna na górze jest niepotrzebna; za rok możemy zadziwić cały świat. Polska może najszybciej wyjść z tego kryzysu" - podkreślił premier.

autor: Mateusz Roszak, Zbigniew Kopeć, Marzena Kozłowska