Apple zapłaciło Samsungowi 950 mln dolarów kary

Apple zapłaci 950 mln dolarów kary za niewywiązanie się z umowy z Samsungiem. Firma Tima Cooka zamówiła zbyt mało wyświetlaczy OLED.

Sprzedaż iPhone'ów zmniejszyła się m.in. z powodu pandemii COVID-19. Przez kilka tygodni prawie wszystkie sklepy Apple na świecie były zamknięte. Oprócz start finansowych z powodu mniejszej sprzedaży firma Tima Cooka musiała zapłacić odszkodowanie Samsungowi w wysokości 950 mln dolarów, czyli ponad 3,759 mld złotych (po kursie na 15 lipca), informuje portal Display Supply Chain Consultants (DSCC).

Apple kupuje od Samsunga ekrany OLED do iPhone'ów. W ramach zawartej między stronami umowy firma Tima Cooka, najbogatszego prezesa w branży, zobowiązała się do zakupu określonej liczby wyświetlaczy. Z powodu spadku sprzedaży urządzeń marki Apple, zamówienia na ekrany okazały się niższe niż te przewidziane w kontrakcie. W związku z tym koreańska firma poniosła straty finansowe. Dlatego Apple zapłaciło Samsungowi odszkodowanie za niewywiązanie się z umowy.

- W zeszłym tygodniu theelec.net poinformował, że prawdopodobnie Samsung Display otrzymał od Apple 900 miliardów wonów południowokoreańskich (ok. 750 mln dol.) za zakup mniejszej liczby paneli OLED do smartfonów, niż jest to wymagane, ale źródła DSCC sugerują, że płatność jest bliższa 950 milionów dolarów - czytamy w serwisie DSCC.

Firma Samsung jest liderem sprzedaży smartfonów w Polsce. W pierwszym kwartale, według analizy przeprowadzonej przez IDC, producent sprzedał 58,3 mln urządzeń. Na trzecim miejscu w rankingu znalazły się urządzenia od Apple. Ich sprzedaż w porównaniu z I kwartałem 2019 roku spadła o 0,4 proc.

