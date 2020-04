Pracownik banku może poprosić o uchylenie maseczki

Nastały takie czasy, że można wejść do banku w masce i nie wzbudzi to podejrzeń ochrony. Jak się jednak okazuje, pracownicy mogą poprosić klienta od odsłonięcie twarzy. Do takiej sytuacji dojdzie wówczas, gdy konieczne będzie potwierdzenie tożsamości klienta.

Od wczoraj obowiązuje rozporządzenie, zgodnie z którym niemal każdy powinien zakrywać twarz maseczką ochronną. Nowe zasady obowiązują także w oddziałach bankowych. Bankowcy przypominają, że maseczka jest wymagana, by w ogóle wejść do oddziału. Może jednak dojść do sytuacji, w której konieczne będzie chwilowe odsłonięcie twarzy.

ING Bank Śląski zamieścił na swojej stronie internetowej komunikat, w którym przypomina, że część spraw załatwianych w oddziale wymaga potwierdzenia tożsamości klienta. Do tego konieczne jest chwilowe odsłonięcie twarzy, by pracownik mógł potwierdzić zgodność z danymi w dowodzie osobistym. Osoby, które odmówią, nie będą mogły zostać obsłużone.

Bank przypomina, że wszyscy pracownicy będą również wyposażeni w zakrywające usta i nos maseczki. Mogą mieć również ochronne przyłbice. Podobnie wygląda sytuacja w innych bankach.

Jednocześnie instytucje finansowe przypominają, że wiele spraw bankowych można załatwić zdalnie. Za pomocą bankowości internetowej lub mobilnej można zapłacić rachunki, zlecić przelewy za zakupy czy sprawdzić historię i saldo konta. Pieniądze można natomiast wpłacić lub wypłacić w maszynach samoobsługowych – bankomatach i wpłatomatach.

Wojciech Boczoń