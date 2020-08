Polyslash 27 sierpnia zadebiutuje na NewConnect

fot. Grzegorz Kawecki / Puls Biznesu

Krakowski producent gier Polyslash 27 sierpnia zadebiutuje na rynku NewConnect - podała GPW w komunikacie.

Do obrotu trafi 2 mln akcji serii A oraz 306.000 akcji serii B.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z decyzji giełdy o wprowadzeniu naszych akcji do obrotu na NewConnect. Po wyjątkowej nagrodzie, którą otrzymałem od tygodnika Polityka, za dorobek artystyczny, jest to kolejne wyróżnienie naszej działalności, tym razem w ujęciu biznesowym. Liczymy na to, że zadebiutujemy jeszcze w tym miesiącu - mówi Dawid Ciślak, prezes zarządu Polyslash.

Do obrotu giełdowego trafią m.in akcje wyemitowane w ramach kampanii crowdinvestingowej przeprowadzonej w I połowie 2019 roku, w ramach której Polyslash pozyskał ponad 2 mln zł. Środki pozyskane z emisji umożliwiły realizację prac nad dwoma nadchodzącymi grami: „Mech Mechanic Simulator” oraz „Tribe: Primitve Builder”.

- Chcemy dalej się rozwijać. Planujemy być wydawcą naszych kolejnych produkcji, ale także tytułów autorstwa zewnętrznych studiów. Ponadto poszerzamy nasze kompetencji w zakresie portowania gier na inne platformy - dodaje.

Studio Polyslash powstało w lutym 2016 roku z inicjatywy dwóch krakowskich twórców gier oraz firmy PlayWay.



