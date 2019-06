Polskie gry zdominowały Steama

Aż sześć polskich gier znalazło się we wtorek w TOP25 bestsellerów na platformie Steam. Ranking zdominował CD Projekt i jego "Cyberpunk 2077".

Steam to największa platforma do sprzedaży gier, jej ranking bestsellerów jest więc istotnym barometrem nastrojów w branży. Obecnie - stan na wtorek, godzinę 13:30 - ranking zdominowany jest przez polskie gry.

Liderem drugi dzień z rzędu jest Po niedzielnym zaprezentowaniu nowego trailera, daty premiery oraz uruchomienia przedsprzedaży zainteresowanie nowym tytułem CD Projektu nie słabnie. Choć gra ma być dostępna dopiero 16 kwietnia 2020 roku, sprzedaje się jak świeże bułeczki. Warto dodać, że Steam nie jest jedynym miejscem, gdzie można zamówić "Cyberpunka", gra dominuje także na cdprojektowej platformie sprzedaży GOG.

"Cyberpunk 2077" dostępny będzie w wersjach na PC, PlayStation 4 oraz Xbox One. Gracze będą mogli wybrać między wersjami cyfrowymi i pudełkowymi oraz między wersją standardową i kolekcjonerską. Edycja standardowa wersji na komputery osobiste (dostępnej na Steamie i należącej do CD Projektu platformie GOG.com) gry "Cyberpunk 2077" kosztował będzie 199,00 zł. Cena gry na obie konsole to 269,99 zł. Edycja kolekcjonerska, zawierająca m.in. 25-centymetrową figurę głównego bohatera gry, wyceniona została na 749,99 zł niezależnie od platformy.

Co ciekawe na Steamie drugie miejsce także należy do CD Projektu. Boom na "Cyberpunka" nakręcił także zainteresowanie starszymi tytułami "Redów". Za nowym tytułem w rankingu sprzedaży znalazł sięw edycji "Game of the Year", która łączy główny tytuł oraz dodatki. Gra wciąż stanowi istotny element w rachunku wyników CD Projektu i czerwiec 2019 roku wydaje się to potwierdzać. Warto dodać, że wśród 25 najlepiej sprzedających się globalnie tytułów na Steamie jest także standardowa wersja "Wiedźmina 3" (miejsce 22.).

To nie koniec obecności CD Projektu w czołówce najlepiej sprzedających się obecnie na świecie gier. W pierwszej dziesiątce - na 8. miejscu - uplasował się również "Thronebreaker", a więc single-playerowa wersja wiedźmińskiej karcianki "Gwint". Premiera gry miała miejsce pod koniec 2018 roku.

Nie samym CD Projektem jednak polski gaming stoi. W czołówce najlepiej sprzedających się gier znalazły się także tytuły dwóch innych producentów. Tuż za plecami "Thronebreakera" uplasował się hit nieobecnego na GPW Techlandu - "Dying Light" w wersji "Enhanced Edition". Podobnie jak w przypadku CD Projektu także Techland korzysta na rozbudzonym zainteresowaniu związanym z targami E3. Na tej samej microsoftowej konferencji, na której Keanu Reeves zdradził datę premiery "Cyberpunka", Techland zaprezentował nowy zwiastun sequela "Dying Light". Tytuł ma trafić do graczy na wiosnę 2020 roku, zapowiada się zatem, że wiosna 2020 roku może być najlepszym okresem w historii polskiego gamingu (premiery "Cyberpunka" oraz "Dying Light 2").

Polską szóstkę uzupełnia PlayWay, wydawca tytułu "Cooking Simulator". Gra została stworzona przez Big Cheese Studio, firma ta jest jednak kontrolowana przez spółkę, która wzięła na siebie także wydanie gry. Obecnie "Cooking Simulator" zajmuje 13. miejsce na liście bestsellerów Steama, co plasuje go tuż za plecami sławetnego "Grand Theft Auto V". W grze Big Cheese Studio przejmujemy kontrolę nad kuchnią i naszym zadaniem jest przygotowanie niesamowitych potraw. Jak informował PlayWay, w ciągu 72 godzin od premiery - ta miała miejsce 6 czerwca 2019 roku - sprzedało się aż 55 tys. sztuk gry.

Adam Torchała