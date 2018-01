Polski klient najczęściej przenosi się do Playa

Gdy polski klient zmienia operatora telekomunikacyjnego, najczęściej przenosi się do Playa.

Zgodnie ze statystykami Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE), ubiegłoroczny giełdowy debiutant w 2017 r. przejął od konkurentów o 111 tys. więcej numerów, niż im oddał. To zdecydowanie najlepszy wynik na rynku. W drugim półroczu z dołka wyszedł T-Mobile, który wcześniej był liderem wśród dawców, a potem spadł na czwarte miejsce pod względem liczby klientów.

Już w drugim kwartale operator z grupy Deutsche Telekom wyszedł prawie na zero. W kolejnych kwartałach szło mu jeszcze lepiej i w końcówce roku miał najlepszy bilans na rynku. Tymczasem Orange i Plus stale tracą klientów na rzecz konkurencji. Pomarańczowy operator w ostatnim kwartale oddał 182,6 tys. numerów, a przejął 124,5 tys., co przełożyło się na najgorszy kwartalny bilans w 2017 r. wśród wszystkich operatorów.

Dobrą formę utrzymuje wirtualny operator Premium Mobile, który co kwartał odbiera konkurencji po około 10 tys. numerów.

Marcel Zatoński