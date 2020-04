Pakiet mobilności przyjęty. Nowe przepisy ws. transportu drogowego wchodzą w życie

Ambasadorzy państw UE przyjęli we wtorek w Brukseli pakiet mobilności, czyli zestaw budzących kontrowersje przepisów ws. transportu drogowego. Polska i siedem innych krajów UE sprzeciwiło się ich przyjęciu, ale nie wystarczyło to, by zablokować wejście przepisów w życie.

Grupa tych państw nie miała jednak potrzebnej większości, by zablokować dalsze procedowanie i same przepisy.

. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej uważają, że przepisy mają charakter protekcjonistyczny.

Przepisy musi jeszcze ostatecznie zatwierdzić Parlament Europejski.

luo/ akl/