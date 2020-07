Obajtek: Orlen może w ciągu dwóch-trzech tygodni przedstawić plan synergii z Energą

fot. Andrzej Hulimka / FORUM

PKN Orlen może w ciągu dwóch-trzech tygodni przedstawić plan synergii z Energą - poinformował dziennikarzy prezes Orlenu Daniel Obajtek.

"Niebawem przedstawimy cały plan. Musimy go najpierw skonsultować ze stroną społeczną. Myślę, że do dwóch-trzech tygodni taki plan będzie przedstawiony" - powiedział dziennikarzom Daniel Obajtek.

"Mamy liczone synergie, wiemy, w jakim kierunku pójdziemy, w jakim kierunku będziemy łączyć spółki zależne, jak je będziemy specjalizować, jak będzie wyglądała sprzedaż energii, wiemy, co będziemy robić z Ostrołęką" - dodał.

Prezes Orlenu wskazał, że struktura grupy będzie spłaszczona.

"Po to kupujemy spółkę, by ją zoptymalizować. (...) Nie będziemy dublować spółek zależnych. Będziemy je łączyć i wzmacniać kompetencjami, będziemy spłaszczać strukturę" - powiedział.

Pytany, kiedy będą widoczne pierwsze efekty synergii, odpowiedział: "Na pewno w tym roku".

Orlen chce rozwijać petrochemię również przez akwizycje

"Jest naturalne, że przy rozwoju petrochemii myślimy też w kierunku akwizycyjnym. W planach inwestycji ponad 8 mld zł w petrochemii nie są uwzględnione żadne środki na akwizycje" - powiedział dziennikarzom Obajtek.

"W pierwszym kroku musimy tworzyć podstawowe rzeczy dla petrochemii, czyli olefiny i fenole. To dwie potężne inwestycje, które są sercem każdej nowoczesnej petrochemii. Później są dalsze łańcuchy wartości i tam bym sobie życzył iść w kierunku akwizycyjnym, bo w ten sposób szybciej będziemy te łańcuchy wartości rozwijać" - dodał.

Pytany, czy w kontekście akwizycji w segmencie petrochemii PKN Orlen byłby zainteresowany przejęciem Grupy Azoty, zaprzeczył.

Negocjacje ws. wyboru partnera biznesowego dla offshore jeszcze trwają

"Nie ma takiego pomysłu. Będziemy przejmować tylko to, na co nas stać i co się spina w naszym łańcuchu wartości. Jeśli podjęliśmy decyzji o inwestycji w nawozy, to odcięliśmy sobie myślenie o akwizycji w tym obszarze" - powiedział prezes Obajtek.

„Myśleliśmy, że zdecydowanie wcześniej wyłonimy partnera biznesowego dla offshore, ale nie sztuką jest związać się z partnerem w jednym procesie. Trzeba mieć zawsze szerszą wizję, dlatego negocjacje jeszcze potrwają” - powiedział dziennikarzom Obajtek.

„Musimy znaleźć partnera niewiększościowego, to kwestia siły negocjacji. Musimy mieć taką umowę, (…) byśmy byli zaangażowani szerzej z naszym partnerem, nie tylko patrząc na jedną inwestycję. Rozmowy się przeciągają, ale wybór partnera nie wydłuża całego procesu” - dodał.

Wskazał, że chodzi o partnera z technologią, doświadczeniem w Europie i na świecie.

Podtrzymał, że rozpoczęcie budowy zaplanowane jest na 2024 r.

„To nie ulega zmianie, może nawet przyspieszymy. To zależy od tego, jakiego partnera wybierzemy i z jaką technologią. Najważniejsze kwestie techniczne mamy ustalone” - powiedział Obajtek.

