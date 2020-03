"Bez jaj". Kobiety pracują za darmo przez 68 dni

"Bez jaj" to nowa kampania zorganizowana przez OLX. Ma ona zwrócić uwagę na problemy kobiet na polskim rynku pracy.

"Kobiety zarabiają w Polsce ok. 18,5 procent mniej od mężczyzn. To tak, jakby pracowały za darmo przez 68 dni w roku, czyli do 8 marca. Do Dnia Kobiet" podsumowują bohaterki reklamy, która szturmem podbiła internet. OLX.pl pokazał kampanię, która pokazuje, z jakimi problemami mierzą się kobiety w pracy.

Na stronie bezjaj.org.pl twórcy skupili się wokół pięciu obszarów obrazujących dyskryminację. Pierwszym z nim jest "Kompetencje nie mają płci". Powołując się na raport Hays Poland, autorzy mówią o tym, że tylko 42 proc. kobiet i 70 proc. mężczyzn uznało, że pracownicy o podobnych kwalifikacjach mają równe szanse na awans, niezależnie od płci.

- Nie chodzi tylko o pieniądze. To przede wszystkim poczucie, że nasza praca, nasze doświadczenie i umiejętności są mniej warte. Chciałabym, żeby ten film, który porusza wszystkie aspekty tej nierówności był głosem w dyskusji, który uświadomi ludziom jak złożony jest to problem i co ze sobą niesie - podkreśla Julia Rogowska, reżyserka filmu.

Mimo gwarancji równego wynagrodzenia w 8 z 9 wielkich grup zawodów w Polsce przeciętnie wyższe wynagrodzenie przypada mężczyznom. W Polsce luka płacowa jest określana na 18,5 proc. W materiale OLX podaje również sposoby na ograniczenie dyskryminacji ze względu na płeć, wśród nich znalazły się propozycje corocznych audytów wynagrodzeń w firmach czy podpisanie Karty Różnorodności.

