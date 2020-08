Narodowy Bank Polski wyemitował nowy banknot

fot. MOZCO Mateusz Szymanski / Shutterstock

Narodowy Bank Polski wyemitował banknot kolekcjonerski Bitwa Warszawska 1920, o nominale 20 zł. To pierwszy polski banknot w formacie pionowym.

Zbliża się setka rocznica Bitwy Warszawskiej, w której Wojsko Polskie pod dowództwem generała Tadeusza Rozwadowskiego pokonało i odepchnęło nacierającą Armię Czerwoną. Była to rozstrzygająca bitwa wojny polsko-bolszewickiej. Zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej pozwoliło zachować niepodległość odradzającej się Rzeczypospolitej, a także przekreśliło radzieckie plany ofensywy na Europę Zachodnią.

/ Narodowy Bank Polski.

- Zwycięstwo okrzyknięto Cudem nad Wisłą, a pomoc w sukcesie przypisano opiece Najświętszej Maryi Panny, której święto Wniebowzięcia przypadło na kulminacyjny moment zmagań. Zasługi w zakresie dowodzenia należy przypisać zarówno naczelnemu wodzowi Józefowi Piłsudskiemu, jak i szefowi sztabu generałowi Tadeuszowi Rozwadowskiemu oraz generałom Władysławowi Sikorskiemu – dowódcy 5 armii, Józefowi Hallerowi – dowódcy Armii Ochotniczej walczącej na przedpolach Warszawy i Maxime’owi Weygandowi. (…) Już współcześni podkreślali jego znaczenie, a Edgar Vincent D’Abernon nazwał Bitwę Warszawską „osiemnastą decydującą bitwą w dziejach świata”. Pod Warszawą ocalono bowiem nie tylko niepodległość Polski, lecz także zatamowano ekspansję bolszewizmu na Europę - pisze Wojciech Kalwat w folderze emisyjnym.

Na przedniej stronie banknotu przedstawiono postać Józefa Piłsudskiego. Wizerunek został zaczerpnięty z obrazu Kazimierza Mańkowskiego pt. „Rok 1920”. Naczelnika Państwa ukazano jako obrońcę Warszawy. Na dalszym planie widnieją zarysy charakterystycznych warszawskich budowli. Z kolei zaprezentowany tu awers Krzyża Walecznych – z polskim orłem, napisem „Na polu chwały” i datą 1920 – jest odwołaniem do zbiorowego wysiłku polskiego żołnierza oraz czasu ustanowienia tego odznaczenia w kluczowym momencie zmagań pod Warszawą.

Na odwrotnej stronie banknotu, pod barwami narodowymi, przedstawiono środkowy fragment obrazu Jerzego Kossaka pt. „Cud nad Wisłą”. Wyobraża scenę symboliczną – księdza Ignacego Skorupkę wiodącego do ataku żołnierzy formacji ochotniczych. Całość dopełniają wieniec z liści wawrzynu, medal pamiątkowy za wojnę 1918–1921 oraz fragment odezwy Rządu Obrony Narodowej „Ojczyzna w niebezpieczeństwie” z 5 sierpnia 1920 r.

Kolekcjonerski banknot o nominale 20 zł wyemitowany zostanie w nakładzie do 60 000 sztuk. Cena banknotu będzie wynosić 80 zł brutto. Banknot będzie można kupić w Oddziałach Okręgowych NBP i sklepie internetowym Kolekcjoner.

„Bitwa Warszawska 1920” to kolejny z serii banknotów kolekcjonerskich NBP upamiętniających ważne wydarzenia lub wybitne postaci z historii Polski. Pierwszy polski banknot kolekcjonerski został wyemitowany przez Narodowy Bank Polski w 2006 r. Był to banknot „Jan Paweł II” o nominale 50 zł. Jego cena emisyjna wyniosła wówczas 90 zł. Dziś jest on oferowany na aukcjach po ok. 100-120 zł.

KK/NBP