Najlepsi pracodawcy w Polsce. Prześwietlamy rankingi

Top Employers Polska, Best Quality Employer, Ranking najbardziej pożądanych pracodawców – to początek listy konkursów na najlepszych "szefów". Rokrocznie odbywa się co najmniej kilkanaście konkursów na świecie, w czasie których wyłaniani są najlepsi pracodawcy. Są oceniani na podstawie ankiet, sondaży, zgłoszeń czy prowadzonych programów rekrutacyjnych.

Ostatnio swój ranking najbardziej pożądanych pracodawców opublikował Antal. Raport tej firmy prezentuje listę najbardziej pożądanych pracodawców w opinii specjalistów i wyższej kadry menedżerów w Polsce. Ankietowani stworzyli listę pracodawców, którzy najlepiej sprostali wymaganiom obecnej sytuacji rynkowej. Do udziału zgłosiło się 4102 uczestników, spośród których wyłoniono 67 laureatów w 15 kategoriach.

Najbardziej pożądani pracodawcy w Polsce Branża Laureaci Bankowość 1. Bank Zachodni WBK 2. ING Bank Śląski 3. Bank Gospodarstwa Krajowego 4. Alior Bank, PKO Bank Polski Sektor SSC/BPO 1. Swarovski Global Business Services 2. Sony Pictures Global Business Services UBS Business Solution Poland 3. Credit Suisse Poland Doradztwo 1. Deloitte Polska 2. EY PwC Polska 3. Accenture 4. McKinsey & Dompany Poland Energetyka, paliwa, wydobycie 1. PKN Orlen 2. KGHM 3. PGE 4. GE, LOTOS Firmy farmaceutyczne 1. Bayer 2. GSK Poland, Roche Poland 3. Novartis Poland 4. Sanofi FMCG 1. Coca-Cola HBC Polska 2. Mars 3. L’Oreal, Mondelez, Philip Morris Handel detaliczny, retail 1. IKEA 2. LIDL, LPP, Jeronimo Martins Internet, nowe media, e-commerce 1. Amazon 2. Currency One 3. Allegro 4. Facebook 5. TVN IT i telekomunikacja 1. Google 2. Apple, Microsoft 3. CD Project, Intel Kancelarie prawne 1. CMS Cameron McKenna 2. Dentons 3. Baker McKenzie Nieruchomości I branża budowlana 1. Skanska 2. Budimex, Cebre 3. Dom Development Motoryzacja 1. Volkswagen Poznań 2. Mercedes Manufacturing Poland 3. Volvo Poland 4. BMW Group 5. Toyota Manufacturing Poland Produkcja 1. ABB 2. Grupa Bosch 3. 3M 4. Danfoss, Grupa Saint Gobain Transport, spedycja, logistyka 1. DHL Supply Chain 2. DB Schenker, DSV, Maersk Ubezpieczenia 1. Aviva 2. PZU 3. Allianz Źródło: wyniki rankingu firmy Antal

Innym wyróżnieniem, jaki mogą zdobyć najlepsi pracodawcy w kraju, jest certyfikat Top Employers. Do tej pory wyłoniono 48 firm zatrudniających w Polsce. W tegorocznej edycji nagrody zostały przyznane, jak czytamy na stronie organizatora, na postawie surowej metodyki badawczej w oparciu o mierzalne, optymalne warunki pracy i praktyki HR wdrożone dla pracowników.

Certyfikat Top Employers Polska AbbVie Polska, Chiesi Polska, Boehringer Ingelheim, Roche Polska, Merck Poland, Sanofi Bank BGŻ BNP Paribas, Bank Pekao, Bank Zachodni WBK, Eurobank, ING Bank Śląski, mBank, Santander Consumer Bank Capgemini, Citi Service Poland, Ista Shared Services Polska, Dimension Data Polska, Accenture British American Tabacco Polska, Imperial Tabacco w Polsce, JTI Polska, Philip Morris International w Polsce, T-Mobile, Orange, Lidl, Kaufland, Makro, Carrefour, Provident Polska, Nationale Nederlanden, Mercer Polska, Faurecia Automotive, Lear Corporation Poland, Volvo Polska, Valeo Polska, Elica Group Polska, Whirlpool Poland, MTU Aero Engines Polska, DHL Express, Saint-Gobain, Avon Cosmetics, PKN Orlen, Medtronic Poland, PepsiCo, McDonald’s Polska, Page Group, Turek, CHEP Polska Źródło: Top Employers Polska

Agencja zatrudnienia Randstad również rokrocznie przygotowuje ranking najbardziej atrakcyjnych przedsiębiorstw w Polsce. Na ocenę atrakcyjności danego miejsca, jak podają organizatorzy, wpływają liczne czynniki, które analizowane są następnie analizowane w badaniu Randstad Employer Brand Research. W każdym z aspektów także znaleźli się liderzy, którzy – w ocenie respondentów – szczególnie dbają o dane kwestie.

Liderzy Randstad Employer Brand Research 2018 1. Samsung Electronics Polska 2. Volvo Polska 3. Polskie Linie Lotnicze LOT 4. Toyota Motor Manufacturing Poland 5. ABB 6. PGNiG 7. Volkswagen Motor Polska 8. Polski Koncern Naftowy Orlen 9. PGE Polska Grupa Energetyczna 10. Siemens Źródło: wyniki Randstad Employer Brand Research 2018

W marcu 2018 wyłoniono Listę Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce przez firmę doradczą, konsultingową Great Place To Work. Do 10 edycji konkursu przystąpiło 113 organizacji, wśród nich znalazło się 25 laureatów. Zwycięzców wyłoniono na podstawie ankiet pracowniczych i oceny kapituły konkursu.

Ranking "Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2018" w kategorii firm zatrudniających poniżej 500 osób 1 Mercedes-Benz Bank Usługi finansowe 2 Brown-Forman Polska Handel detaliczny 3 Trans.eu Group SA Technologie informatyczne 4 Cadence Design Systems Usługi przemysłowe 5 Hitachi Capital Polska Usługi CFM 6 Hitachi Vantara (Polska) Sp. z o.o. Usługi profesjonalne 7 GROHE Poland Usługi profesjonalne 8 Smith & Nephew Sp. z o.o. Ochrona zdrowia - artykuły medyczne 9 Apotex Polska Biotechnologia i farmaceutyki 10 3M Poland Handel detaliczny 11 VFS Usługi Finansowe Polska Usługi finansowe 12 Groupon Sp. z o.o. Handel detaliczny

Ranking "Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2018" w kategorii firm zatrudniających powyżej 500 osób 1 Cisco Poland Technologie informatyczne 2 Objectivity Technologie informatyczne 3 Microsoft Sp. z o.o. Technologie informatyczne 4 Akamai Technologies Technologie informatyczne 5 Sii Polska Technologie informatyczne 6 Motorola Solutions Systems Polska Technologie informatyczne 7 3M Service Center EMEA Usługi profesjonalne 8 Grupa IKEA w Polsce Handel detaliczny 9 EY (Ernst & Young) Usługi profesjonalne 10 Dell Products (Poland) Produkcja - elektronika 11 Shell Polska Usługi profesjonalne /

Produkcja i sprzedaż paliw 12 DOZ S.A. Handel detaliczny 13 Link4 TU S.A. Usługi finansowe Źródło: wyniki rankingu Great Place To Work

Również serwis branżowy Puls HR przygotowuje co roku zestawienie najlepszych pracodawców w Polsce. Nagroda jest przyznawana na podstawie oceny kapituły i czytelników. Kapituła wyraża opinię na temat wpływu danego pracodawcy na lokalny rynek pracy, opinii o rynku, działań CSR, innowacji w zarządzaniu ludźmi i prowadzeniu procesu rekrutacji.

Top 10 Pracodawców 2017 r. Capgemini Siemens Budimex Volvo Polska Kompania Piwowarska CD Projekt 3M Poland Grupa Nowy Styl PwC Polska Asseco Poland Nagroda Czytelników – Grupa Hotelowa Orbis Źródło: pulshr.pl

Ważną nagrodę przyznaje również Certyfikacja Krajowa. Statuetkę Best Quality Employer mogą otrzymać firmy, które zostały ocenione na podstawie ankiet w działach HR uwzględniających następujące zmienne: poziom zatrudnienia, poziom rotacji pracowników, formy zatrudnienia, rozwój kwalifikacji zawodowej pracowników i szkolenia, ścieżki kariery i awansu, warunki rekrutacji, zarządzanie kompetencjami oraz na podstawie monitoringu mediów.

Best Quality Employer 2017 r. Kaufland Polska Markety Sp. z o.o.. Sp. K. DHL Global Forwarding Sp. z o.o . SUEZ Polska Sp. z o. o. Budimex SA Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Gleeds Polska Sp. z o. o Simoldes Plasticos Polska Sp z o.o. El-trans SA. Radio KOLOR Kancelaria Prawno Podatkowa Capital Legis mBank S.A LSI Software S.A. Źródło: certyfikacjakrajowa.org

Wśród firm, które najczęściej zdobywają nagrody w konkursach o laur najlepszego pracodawcy, pojawia się Kaufland Polska, DHL, PwC Polska, Philip Morriss, Sanofi, Roche czy 3M Poland.

Weronika Szkwarek