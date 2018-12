Naczelnik skarbówki zwolniona za prowokację przeciwko pracownikowi warsztatu samochodowego

Małgorzata Sipko - naczelnik Urzędu Skarbowego w Bartoszycach - została odwołana ze stanowiska. Powodem zwolnienia była prowokacja z żarówką u mechanika, który nie wystawił na nią paragonu. Decyzję w tej sprawie podjął dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej.

W listopadzie rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz złożył wniosek karę dyscyplinarną dla urzędnika państwowego. Chodziło o prowokację przeciwko pracownikowi warsztatu samochodowego, przeprowadzoną przez Urząd Skarbowy w Bartoszycach - poinformowało PAP biuro rzecznika.

"Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz wnioskuje o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec Małgorzaty Sipko, naczelnika Urzędu Skarbowego w Bartoszycach (woj. warmińsko-mazurskie). Sprawa dotyczy głośnej prowokacji, przeprowadzonej przez pracowników tego urzędu w warsztacie samochodowym w Sędławkach koło Bartoszyc" - podano w komunikacie.

Jak wyjaśniono w komunikacie biura rzecznika MŚP, chodzi o zdarzenie, do którego doszło 24 listopada 2017 roku.

Ok. 14.00 właściciel warsztatu Władysław Suszko zamknął dzienny raport kasowy, co oznacza zakończenie przyjmowania wpłat w danym dniu - przypomniano. W zakładzie jednak nadal był obecny - mechanik. "Dwie kontrolerki z Urzędu Skarbowego w Bartoszycach podjechały pod warsztat Toyotą Avensis z niesprawnym przednim reflektorem i tylnym światłem. Naprawy dokonał znajdujący się w warsztacie mechanik podłączając odłączoną wtyczkę i montując w aucie prywatną, używaną żarówkę. Za usługę wziął oferowane mu 10 zł" - czytamy. Ponieważ nie mógł wprowadzić do rejestru VAT 2,3 zł należnego podatku, dokonujące prowokacji urzędniczki ukarały go 500-złotowym mandatem - dodano.

W związku z odmową przyjęcia mandatu przez mechanika Urząd Skarbowy w Bartoszycach sporządził wniosek do Sądu Rejonowego o ukaranie mechanika za wykroczenie skarbowe.

autor: Magdalena Jarco