NBP twierdzi, że inflacja już nie wzrośnie znacząco

Narodowy Bank Polski przedstawił pierwsze wyniki lipcowej projekcji inflacji, która jest jednym z ciekawszych i uważniej śledzonych przez rynek dokumentów banku. Pojawia się co cztery miesiące i zawiera bardzo dokładną analizę polskiej gospodarki, wraz z projekcjami.

Jeden z ciekawszych wniosków jest taki, że mimo ostatniego przyspieszenia inflacji analitycy NBP wciąż widzą inflację dokładnie w celu banku w najbliższych dwóch latach. Bez podnoszenia stóp procentowych.

Inflacja w ostatnim miesiącu wzrosła do 2,6 proc. Według NBP, średnio w tym roku ma wynieść 2 proc. (co implikuje średnią inflację na poziomie 2 proc. w drugiej połowie roku), w 2020 r. 2,8 proc., a w 2021 r. 2,4 proc. Projekcja zawiera założenie braku zmian stóp procentowych. Czyli bez zmiany stóp inflacja ma się kształtować bardzo blisko celu.

W utrzymaniu stabilnej inflacji ma pomóc m.in. fakt, że gospodarka będzie spowalniać. Po niemal 5-procentowym wzroście PKB w pierwszym kwartale, wzrost ma wynieść w 2019 r. średnio 4,5 proc., w 2020 r. 3,9 proc., a w 2021 r. 3,4 proc.

Bo jeżeli stopa referencyjna NBP wynosi 1,5 proc., a inflacja 2-3 proc., to realna stopa procentowa wynosi ok. -1 proc. I z taką stopą procentową gospodarka ma utrzymać się na bardzo stabilnej ścieżce wzrostu, bez większych nierównowag. To dla oszczędzających informacja fatalna, a dla zadłużonych bardzo dobra.

Ignacy Morawski