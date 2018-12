Morawiecki powtarza, że ceny prądu nie wzrosną. Jest projekt ustawy i harmonogram posiedzenia Sejmu w tej sprawie

Premier Mateusz Morawiecki powtórzył w niedzielnym wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej, że ceny prądu nie wzrosną. Znamy już projekt ustawy, której zadaniem ma być zniwelowanie podwyżek cen prądu. Specjalne posiedzenie Sejmu, na którym będą rozpatrywane zmiany w prawie, odbędzie się w piątek 28 grudnia. Jest też harmonogram dodatkowego posiedzenia Sejmu.

W niedzielnym wywiadzie dla PAP, premier podkreślił, że rząd ma gotowe rozwiązania, które obejmują, m.in. obniżenie akcyzy i opłat dotychczas funkcjonujących w rachunku za energię elektryczną. "Co ważne projekt obejmie 17,5 mln odbiorców energii: gospodarstwa domowe, przedsiębiorców oraz samorządy - mówił.

Premier dla PAP: mamy gotowe rozwiązania, które obejmują obniżenie akcyzy i opłat dotychczas funkcjonujących w rachunku za energię elektryczną; co ważne projekt obejmie 17,5 mln odbiorców #energii: gospodarstwa domowe, przedsiębiorców oraz samorządy. pic.twitter.com/CsOjBSwIPS — PAP (@PAPinformacje) 23 grudnia 2018

Szef rządu zaznaczył, że takie obniżenie stawki podatku oraz opłaty przejściowej zapewni utrzymanie łącznych kosztów odbiorców w gospodarstwach domowych i samorządach na poziomie podobnym jak w roku 2018; jednocześnie negatywne skutki dla budżetu państwa zostaną zniwelowane poprzez środki ze sprzedaży uprawnień do emisji.

Premier dla PAP: takie obniżenie stawki podatku #akcyzy oraz opłaty przejściowej zapewni utrzymanie łącznych kosztów odbiorców w gospodarstwach domowych i samorządach na podobnym, jak w roku 2018 poziomie. pic.twitter.com/jBgg7PZ6ko — PAP (@PAPinformacje) 23 grudnia 2018

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w piątek mechanizmy, które pozwolą utrzymać ceny energii na dotychczasowym poziomie, nie będzie więc podwyżek cen energii. Jak mówił, założenia te są związane z funkcjonowaniem budżetu. "Muszą one również być przyjęte w formie ustawy. I będą przyjęte w formie ustawy. Poprosiliśmy pana marszałka o zwołanie posiedzenia Sejmu w tym celu, żeby przyjęte zostały odpowiednie uregulowania ustawowe jeszcze w tym roku" - powiedział szef rządu.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który przewiduje obniżenie stawki akcyzy za energię elektryczną z 20 zł na 5 zł za megawatogodzinę (MWh) jest już na stronie internetowej Sejmu. Zgodnie z projektem, dziesięciokrotnemu obniżeniu ulegnie także stawka opłaty przejściowej płaconej przez gospodarstwa domowe.

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji czytamy, że "jednym z podstawowych obowiązków państwa wobec obywateli oraz przemysłu jest zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej po akceptowalnych dla nich cenach." Dalej czytamy: "Takie obniżenie stawki podatku oraz opłaty przejściowej zapewni, nawet przy spodziewanej podwyżce opłat wprowadzonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, utrzymanie łącznych kosztów odbiorców, w szczególności odbiorców w gospodarstwie domowym, na poziomie zbliżonym do roku 2018. Jednoczesnie negatywne skutki dla budżetu państwa zostaną zniwelowane poprzez środki ze sprzedaży uprawnień do emisji (...)". Ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2019 roku.

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział już w sobotę, że "jest gotów podpisać szybko" ustawy, nad którymi trwają obecnie prace - chodzi m.in. o przepisy mające wprowadzić maksymalny poziom wzrostu opłaty za użytkowanie wieczyste oraz przepisy mające obniżyć stawki akcyzy za energię elektryczną.

"Jeżeli będzie potrzeba podpisania ustaw, które w związku z tym będą pomagały ludziom, będą pomagały polskiemu społeczeństwu, będą powodowały, że ludziom nie będzie się żyło gorzej, że życie nie będzie dla nich trudniejsze, to jestem gotów podpisać takie ustawy w każdej chwili" - zapewnił Duda. Jak wskazał "to są rzeczy ważne i taka jest rola prezydenta, żeby to, co służy ludziom, było realizowane". "Moja rola jest rolą służebną, przede wszystkim jest rolą służebną wobec polskiego społeczeństwa" - podkreślił Duda.

Według harmonogramu obrad zamieszczonego na stronie internetowej Sejmu, pierwsze czytanie rządowego projektu zmian w ustawie o podatku akcyzowym zaplanowano w piątek w godzinach 11-12. Przewidziano 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół. Następnie w obradach Sejmu będzie przerwa do godz. 13, po czym odbędzie się 45 minutowa debata nad sprawozdaniem Komisji o rządowym projekcie zmian. Na godz. 13.45 zaplanowano głosowania, które mają potrwać do godz. 14. (PAP)

agzi/ pko/ MD/ BPL