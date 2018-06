Mocny CD Projekt, mocny WIG20. Zieleń wraca na GPW

Po słabym początku tygodnia we wtorek WIG20 wrócił na zielone tory. Tematem dnia było odbicie na CD Projekcie, który ponownie zdominował sesję.

Wtorek na europejskich parkietach przebiegał raczej neutralnie i przez większość dnia wpisywała się w to GPW. Do zakupów nie zachęcały m.in. odczyt niemieckiego indeksu ZEW oraz kalendarz makroekonomiczny. Największe fajerwerki gospodarcze bowiem jeszcze przed inwestorami. Amerykańska Rezerwa Federalna w środę wieczorem ogłosi decyzję ws. stóp procentowych. Oczekiwania rynku wskazują, że Fed najprawdopodobniej podwyższy stopy procentowe o 25 pb do 1,75-2,0 proc., drugi raz w bieżącym roku i siódmy raz w cyklu. W czwartek zaś posiedzenie kończy Europejski Bank Centralny. Rynek spekuluje, że EBC może ogłosić datę zakończenia programu skupu aktywów.

Warszawskiej giełdzie udało się jednak koniec końców finiszować dziś na przyzwoitym plusie. Większy popyt pojawił się po godzinie 14, a więc najprawdopodobniej po wejściu do gry inwestorów zza oceanu. Ostatecznie WIG20 zyskał 0,8 proc., WIG zaś 0,5 proc. Choć były to jedne z najlepszych dziś wyników w Europie, obraz dzisiejszej sesji wcale nie jest taki zielony. Po pierwsze warto pamiętać, że WIG20 wciąż ma względem indeksów Starego Kontynentu sporo strat do nadrobienia. Dodatkowo za blue chipami nie podążyły dziś mWIG (-0,3 proc.) i sWIG (+0,1 proc.). Rozczarowały również obroty, które wyniosły ledwie 639 mln zł.

Spółką dnia ponownie był CD Projekt, który znów był liderem obrotów (82 mln zł). Tym razem akcje spółki szły jednak w górę, odrabiając tym samym wczorajsze straty. Uwaga inwestorów przenosi się powoli ze zwiastuna "Cyberpunka" do Los Angeles na targi E3, gdzie pojawić mogą się kolejne szczegóły dotyczące gry.

Oprócz CD Projektu mocne wzrosty w WIG20 notowały także akcje LPP (+3,4 proc.), Polsatu (+2,9 proc.) oraz Orlenu (+2,2 proc.). Rozczarowali z kolei KGHM (-2,1 proc.) oraz spółki energetyczne: Enea i Tauron także straciły po 2,1 proc. W kontekście energetyki warto dodać, że premier Morawiecki zapewnił dziś, że nie ma zamiaru odwołać ministra Tchórzewskiego.

W składzie mWIG-u ponad 2-proc. wzrosty notowały akcje Netii, Budimeksu i Benefitu. O ponad 4 proc. taniały zaś papiery Azotów oraz Asseco. Na szerokim rynku słabiej wypadli tylko Mostostal Zabrze (-7,5 proc.) oraz korygujący ostatnie mocne wzrosty Vivid (-5,1 proc.).

Mocno zwyżkowała Setanta ASI (o 22,8 proc.) po informacji, że notowany na NewConnect JR Holding zawarł dwie umowy cywilnoprawne, na podstawie których nabył 319.920 akcji spółki Setanta ASI, co oznacza, że ma 7,43 proc. jej akcji. Kurs JR Holding poszedł w górę o 10 proc. Wzrósł także kurs Coliana (o 2,5 proc. do 4,05 zł). Cena w wezwaniu Allumainvest oraz innych wzywających na akcje Colian Holding została podniesiona do 4,1 zł z 3,76 zł wcześniej - poinformował pośredniczący w wezwaniu Ipopema Securities.

Adam Torchała