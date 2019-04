Mocne wzrosty na GPW. W górę KGHM i Dino

Z "wysokiego C" rozpoczął się polskiej giełdzie kwiecień. Mocne wzrosty zanotowały w poniedziałek wszystkie główne indeksy, wśród spółek liderami byli zaś Dino, Lotos, KGHM oraz Braster.

To był udany dzień dla europejskich giełd, bowiem na niemal wszystkich głównych krajowych indeksach świeciła się w poniedziałek zieleń. Większość zyskiwała nawet ponad 1 proc., od wzrostów dzień rozpoczęli także Amerykanie. Inwestorom nie przeszkodziło nawet ostre hamowanie niemieckiego PMI. Zresztą dane te w pewnym sensie przykryte zostały przez mocne PMI Chin i mocną sesję za Murem.

Zieleń dotarła także nad Wisłę, gdzie WIG20 już chwilę po otwarciu znalazł się ponad 1 proc. ponad kreską. W późniejszych godzinach dobre nastroje udało się utrzymać i indeks zakończył dzień 1,2 proc. ponad kreską. Zyskiwały też pozostałe główne indeksy GPW: mWIG (+0,8 proc.), sWIG (+1,1 proc.) oraz WIG (+1,1 proc.). W zasadzie jedynym poważnym mankamentem poniedziałkowej sesji były obroty, które na szerokim rynku wyniosły ledwie 623 mln zł.

Mocne wzrosty indeksu WIG20 to zasługa niemal wszystkich jego uczestników, spadkiem sesję zamknął bowiem tylko Santander Bank Polska. Liderem wzrostów w WIG20 było Dino Polska - wycena wzrosła o 4,2 proc., osiągając najwyższy poziom od debiutu spółki na GPW. Mocno - o 2,2 proc. - w górę szły także notowania KGHM-u, który mógł korzystać na dobrych danych z Chin i idących za tym wzrostów na miedzi.

Wśród spółek o średniej kapitalizacji (mWGI40) liderem wzrostów był Boryszew (8,6 proc.), a drugi najwyższy wzrost zanotowała GPW (6,2 proc.). GPW zaktualizowała w piątek cele finansowe grupy do 2022 roku. Zakładają one, że przychody w 2022 roku wyniosą 470 mln zł, a EBITDA sięgnie 250 mln zł. Zarząd GPW zaproponował, by z zysku netto za 2018 rok wypłacić w formie dywidendy 133,47 mln zł, czyli 3,18 zł na akcję. Dywidenda GPW z zysku za 2019 rok ma być w wysokości nie mniejszej niż 2,4 zł na akcję.

Na całej GPW najmocniej, o 19,4 proc., wzrósł w poniedziałek kurs Brastera. Producent urządzeń medycznych poinformował w piątek po sesji o podpisaniu umowy z firmą JSC Pharmimex, działającym na rynku rosyjskim dystrybutorem farmaceutycznym

Drugi najwyższy wzrost, 14,5 proc., zanotowało Rainbow Tours. Spółka podała w piątek wieczorem, że zysk netto grupy spadł w 2018 r. do 7,6 mln zł z 36,1 mln zł w 2017 r., przy wzroście przychodów o 13,6 proc. rdr do 1,6 mld zł.

Zamknięcia i zmiany wybranych indeksów giełdowych w Europie Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3385,38 1,00 2,57 2,21 0,71 12,79 DAX Niemcy 11681,99 1,35 2,96 0,69 -3,43 10,64 FTSE 100 W.Brytania 7317,38 0,52 1,95 2,96 3,70 8,76 CAC 40 Francja 5405,53 1,03 2,75 2,67 4,61 14,27 IBEX 35 Hiszpania 9341,70 1,10 1,76 0,80 -2,69 9,39 FTSE MIB Włochy 21520,25 1,10 2,19 3,99 -3,98 17,44 ASE Grecja 741,01 2,72 4,63 3,99 -5,06 20,82 BUX Węgry 42057,33 0,90 1,09 4,70 12,88 7,46 PX Czechy 1084,81 0,97 0,79 0,84 -3,48 9,96 RTS INDEX (w USD) Rosja 1214,29 1,35 -1,14 2,27 -2,81 13,62 BIST 100 Turcja 94101,28 0,34 -5,26 -8,88 -18,12 3,10 WIG 20 Polska 2340,74 1,24 1,21 0,33 5,90 2,82 WIG Polska 60342,05 1,13 0,98 0,44 3,37 4,60 mWIG 40 Polska 4181,53 0,77 0,38 0,07 -8,20 6,96 Źródło: PAP

Adam Torchała/PAP Biznes