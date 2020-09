Merkel nie wyklucza sankcji na Nord Stream 2

Prezydent Duda: Trzeba mobilizować firmy, by wzajemnie inwestowały w krajach Trójmorza

Państwa Trójmorza to 1/3 powierzchni UE, ale tylko 10 proc. rynku kapitałowego; to wielki obszar do nadrobienia, trzeba mobilizować firmy, by wzajemnie inwestowały w krajach Trójmorza - powiedział prezydent Andrzej Duda, który w poniedziałek w Krakowie uczestniczył w Konferencji Giełd Trójmorza.