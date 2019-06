Lotos traci najwięcej w WIG20

We wtorek po południu główne indeksy giełdowe zniżkują. W gronie blue chipów najsilniej idą w dół Lotos, mBank i Orange.

WIG20 spada 0,6 proc. do 2.318 pkt., WIG zniżkuje 0,5 proc. do 59.723 pkt., mWIG40 idzie w dół o 0,4 proc. do 4.029 pkt., a sWIG80 traci 0,1 proc. do 11.621 pkt.

Uwagę spośród indeksów sektorowych zwraca wzrost WIG-energia – o 1,9 proc., do czego przyczyniają się m. in. zwyżki Tauronu, PGE, Energi i Enei.

Obroty na GPW wynoszą 282 mln zł, z czego 246 mln zł przypada na spółki z WIG20.

DAX traci 0,1 proc., a futures na S&P500 zniżkują 0,2 proc. o 12.20.

W gronie spółek z WIG20, których kursy akcji najbardziej tracą, są: Lotos – spadek o 3,0 proc., mBank – w dół o 1,9 proc., i Orange ze zniżką – o 1,5 proc. Tracą również 1,0 proc. akcje Cyfrowego Polsatu.

W poniedziałek po sesji Lotos poinformował o udzielonych akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem odpowiedziach na jego pytania, z których wynika m. in., że Grupa Lotos, w efekcie planowanego II etapu oddłużenia segmentu wydobywczego, chce spłacić około 518,1 mln zł zadłużenia.

Przed rozpoczęciem wtorkowej sesji właściciel Cyfrowego Polsatu Zygmunt Solorz powiedział agencji Reuters, że jesienią spółka zamierza podwyższyć ceny za swoje usługi.

Wśród spółek z WIG20, które odnotowują największe wzrosty, są: Tauron – zwyżka o 3,1 proc., PGE – w górę o 2,1 proc. i Play – wzrost o 1,3 proc. Zwyżkują także – o 1,5 proc. – akcje CD Projekt.

Przed wtorkową sesją Bloomberg podał, że analitycy JP Morgan rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla akcji CD Projektu od zalecenia "przeważaj" z ceną docelową 270 zł.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniają się akcje CI Games – spadek o 2,9 proc., Elemental Holding – w dół o 2,7 proc. i Orbisu – spadek o 1,4 proc.

W poniedziałek wieczorem Elemental Holding podał, że zamierza wyemitować obligacje do kwoty nie większej niż 64 mln zł, które posłużą do finansowania bieżącej działalności i bezpośrednio lub pośrednio refinansowania istniejącego zadłużenia spółki z tytułu wyemitowanych obligacji serii E i F.

Przed wtorkową sesją Orbis poinformował, że spodziewa się w 2019 roku 520-550 mln zł zysku EBITDA na poziomie skonsolidowanym, z czego 410-430 mln zł przypaść ma na część nieruchomościową biznesu, a 110-120 mln zł na działalność serwisową.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniają się akcje Groclinu - wzrost o 7,4 proc. (PAP Biznes)

