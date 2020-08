Lekkie wzrosty WIG20. Zieleń Airway Medix i KGHM-u

fot. Tomasz Ras / Puls Biznesu

Choć WIG20 większość dnia spędził pod kreską, ostatecznie poniedziałkową sesję zakończył na plusie. Indeks w górę ciągnęły m.in. spółki górnicze, na szerokim rynku wyróżniały się z kolei podmioty medyczne.

Wzrostem o 0,3 proc. zakończył poniedziałkowy handel WIG20. Lekką zieleń zanotowały też WIG (+0,5 proc.) oraz sWIG80 (+0,1 proc.). Najlepiej z głównych indeksów wypadł mWIG40, który poszedł w górę o 1,1 proc. Dobrą sesję ma za sobą także mała giełda, gdzie NCIndex umocnił się o 2 proc.

Słabo wypadła statystyka obrotów, te sięgnęły na szerokim rynku GPW jedynie 691 mln zł. Zdecydowanym liderem w tej kwestii okazał się Biomed, na którym licznik pokazał aż 131 mln zł. Spółka z mWIG-u pokonała tym samym podmioty z WIG20. Biomed aktywnie handlowany był także w ubiegłym tygodniu, dziś notowania dodatkowo wsparła informacja o rozpoczęciu wytwarzania przez spółkę immoglobuliny. Biomed zakończył dzień wzrostem o 15 proc.

kliknij, by przejść do notowań / Bankier.pl

Największą gwiazdą sesji okazała się inna medyczna spółka - Airway. Biovo Technologies Ltd., spółka zależna Airway Medix, otrzymała od Federal Drug Administration zatwierdzenie do sprzedaży na rynku amerykańskim urządzenia pod nazwą Cuffix, umożliwiającego bezobsługowe monitorowanie i optymalizację ciśnienia w mankiecie utrzymującym rurkę intubacyjną. Notowania akcjami spółki przez większą część dnia były równoważone, ostatecznie na dzisiejszjej sesji wartość Airway się podwoiła.

W składzie WIG20 liderem wzrostów okazał się sektor górniczy, akcje KGHM poszły w górę o 3 proc., a JSW o 2,7 proc. Wzrosty o ponad 1 proc. zanotowały jeszcze papiery Orlenu, Dino, PGE, Polsatu oraz CCC. Po drugiej stronie znalazły się z kolei akcje Lotosu (-3,3 proc.) oraz mBanku (-2,9 proc.).

Na szerokim rynku o 7 proc. urosła wycena Prochemu. Steven George Tappan kupił w ramach wezwania 6.750 akcji spółki. Wezwanie czeka też Krynicę Vitamin. Cena zaproponowana inwestorom jest jednak wyraźnie niższa od obecnej wyceny rynkowej. Notowania Krynicy spadły dziś o blisko 7 proc.

Na NewConnect inwestorzy byli świadkami kolejnej mocnej przeceny poprzedzonej publikacją wyników. Biomass potaniał aż o 22 proc. Spółka chce zarabiać na koronawirusie, ten jednak póki co odcisnął negatywne piętno na jej wynikach. Przychody w II kwartale 2020 roku spadły do 245 tys. zł względem 405 tys. zł w analogicznym okresie przed rokiem. Zysk netto spadł z kolei ze 140 tys. zł do 56 tys. zł.

Adam Torchała