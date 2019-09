13 października odbędą się wybory parlamentarne, co za tym idzie – rozpoczął się festiwal wyborczych obietnic. Pensja minimalna (którą Polska żyje już od ostatniej soboty), dodatki do emerytury, zmiany w podatkach czy ulepszenie służby zdrowia, a wszystko po to, by Polakom żyło się lepiej. Sprawdź, czy orientujesz się, co kto zaoferował.

A już za cztery lata, już za cztery lata...

Jeżeli nie widzisz poniżej formularza Quizu, kliknij tutaj

<a href="https://bankier.survey.fm/kto-co-obiecał-czyli-co-wiesz-o-obietnicach-wyborczych" _mce_href="https://bankier.survey.fm/kto-co-obiecał-czyli-co-wiesz-o-obietnicach-wyborczych">View Survey</a>