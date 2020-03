Koronawirus w Chinach zaczyna zwalniać

Narodowa Komisja Zdrowia Chin poinformowała we wtorek o 19 przypadkach zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w ciągu doby i 17 ofiarach śmiertelnych. Oznacza to dalszy spadek, w poniedziałek informowano bowiem o 40 przypadkach zakażenia koronawirusem i 21 zgonach.

Liczba wszystkich zarejestrowanych zakażeń w ChRL wynosi obecnie 80 754, a bilans ofiar śmiertelnych sięga 3136. Wyzdrowiało 59,8 tys. ludzi.

Chiny poinformowały we wtorek, że wszystkie spośród 17 zgonów, jakie spowodował Covid-19 w ciągu ostatniej doby, miały miejsce w prowincji Hubei. W przeddzień zmarło tam 21 osób. Od początku epidemii w prowincji Hubei odeszły 3024 osoby.

Przywódca ChRL Xi Jinping przybył we wtorek do miasta Wuhan, epicentrum epidemii koronawirusa, by dokonać inspekcji wysiłków na rzecz powstrzymania epidemii i spotkać się z personelem medycznym na pierwszej linii – podały chińskie media.

Chinese President Xi Jinping visits Huoshenshan Hospital in Wuhan https://t.co/m3GZtcYTeq pic.twitter.com/5C7ni8wDh9 — China Xinhua News (@XHNews) March 10, 2020

Niezapowiedziana publicznie wizyta jest pierwszą, jaką Xi składa w Wuhanie, odkąd pod koniec 2019 roku wybuchła tam epidemia koronawirusa.

W Wuhanie i innych miastach prowincji Hubei wprowadzono bezprecedensowe środki kwarantanny, praktycznie odcinając je od świata.

Przywódca ChRL i Komunistycznej Partii Chin (KPCh) przybył do stolicy prowincji Hubei samolotem, by dokonać "inspekcji pracy na rzecz ograniczenia i kontroli epidemii" - poinformowała państwowa agencja prasowa Xinhua.

5 zgonów w Wielkiej Brytanii

Druga w poniedziałek i piąta od początku epidemii osoba zmarła w Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa - poinformowały w poniedziałek wieczorem władze jednego z londyńskich szpitali.

"Możemy niestety potwierdzić, że w szpitalu św. Heliera zmarł pacjent po siedemdziesiątce, który miał wiele poważnych i długotrwałych dolegliwości zdrowotnych. Miał pozytywny wynik testu na obecność Covid-19" - oświadczył Daniel Elkeles, dyrektor szpitala Epsom and St Helier University Hospitals w południowym Londynie.

W poniedziałek po południu ministerstwo zdrowia poinformowało o śmierci pacjenta w szpitalu w Wolverhampton w środkowej Anglii, u którego również wykryto koronawirusa. Podobnie jak wszystkie inne ofiary śmiertelne, on również był w starszym wieku i cierpiał także na inne schorzenia.

Również wieczorem naczelny lekarz Anglii Chris Whitty, występując na konferencji prasowej wraz z premierem Borisem Johnsonem, powiedział, że zgodnie z rządowym planem, w następnej fazie walki z epidemią, także osoby z niewielkimi symptomami powinny się izolować.

"Jesteśmy teraz bardzo blisko czasu - prawdopodobnie w ciągu najbliższych 10-14 dni - kiedy powinniśmy przejść do sytuacji, gdy powiemy, że każdy, kto ma nawet drobne infekcje dróg oddechowych lub gorączkę, powinien poddać się samodzielnej izolacji na siedem dni" - oświadczył Whitty.

W poniedziałek rano odbyło się posiedzenie rządowego sztabu kryzysowego, poświęcone walce z epidemią koronawirusa. Poinformowano po nim, że Wielka Brytania nadal znajduje się w fazie powstrzymywania epidemii, czyli na pierwszym z czterech etapów w rządowej strategii. Na razie nie zdecydowano się na zamykanie szkół czy odwoływanie imprez masowych.

We Francji rośnie liczba ofiar śmiertelnych

W Francji w poniedziałek wieczorem poinformowano o czterech nowych przypadkach śmiertelnych, spowodowanych koronawirusem. Łącznie w tym kraju zmarło 25 osób - podał dyrektor generalny ds. zdrowia w ministerstwie zdrowia i solidarności Jerome Salomon.

Agencja AFP przekazała, że zakażony nowym koronawirusem jest minister kultury Franck Riester. Jak zakomunikowało jego biuro prasowe, minister jest "w formie" i przebywa w swym paryskim mieszkaniu.

"Test przeprowadzony u ministra po pojawieniu się symptomów przyniósł dziś dodatni wynik" - poinformowano. Przypomniano, że Riester spędził wiele czasu w ostatnim tygodniu w Zgromadzeniu Narodowym, gdzie wykryto przypadki koronawirusa.

Do tej pory we Francji stwierdzono 1412 przypadków zakażenia koronawirusem.

Wśród osób, które zmarły, 15 - to mężczyźni, a 10 - kobiety, sprecyzował dyrektor Salomon. Podał też, że 38 nowych przypadków zakażenia koronawirusem zanotowano na Korsyce.

W niedzielę władze francuskie wprowadziły zakaz organizowania wydarzeń z udziałem ponad 1000 ludzi. Jak oświadczył minister zdrowia Olivier Veran, zakaz nie obejmie demonstracji, egzaminów i transportu publicznego, bo są one "potrzebne krajowi do życia".

Wcześniej władze zdecydowały o zamknięciu wszystkich szkół i żłobków w miejscach najbardziej dotkniętych epidemią koronawirusa. W ten sposób na nauczanie z domu przejść musiało 350 tys. uczniów w departamentach Oise, Górny Ren i Morbihan oraz w mieście Ajaccio na Korsyce.

Pierwszy zgon w Kanadzie po zakażeniu

Pierwszy w Kanadzie śmiertelny przypadek Covid-19 miał miejsce w ośrodku w miejscowości Lynn Valley. Starsza osoba zmarła w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Wcześniej w Kanadzie potwierdzonych zostało 67 przypadków zakażenia koronawirusem.

Słowacja zakazuje imprez sportowych, kulturalnych i rozrywkowych

Zakaz organizowania imprez ma charakter ogólnokrajowy i nie ma znaczenia, czy jest to przedsięwzięcie prywatne, państwowe czy organizatorem jest samorząd – oznajmił premier. Chociaż na konferencji takie zapowiedzi się nie pojawiły, media przewidują, że ograniczenia mogą także dotyczyć uroczystości kościelnych, w tym nabożeństw.

W poniedziałek na Słowacji potwierdzono dwa nowe przypadki koronawirusa. Jak podkreślił premier, zachorowania w Martinie na północy Słowacji i Koszycach na wschodzie, świadczą o ryzyku rozprzestrzeniani się koronawirusa na cały kraj.

Na Słowacji wprowadzono także obowiązek dwutygodniowej kwarantanny dla wszystkich obywateli, którzy wracają z Włoch, Chin, Iranu i Korei Południowej. Za naruszenie kwarantanny może grozić kara w wysokości do 1650 euro.

Od wtorku od godz. 6.00 rozpoczynają się kontrole stanu zdrowia podróżnych na granicach z Węgrami, Austrią i Czechami. W dalszym ciągu na Słowacji obowiązuje zakaz lotów do zagrożonych rejonów, a także kontrola stanu zdrowia pasażerów przylatujących z nich.

Premier zaapelował do władz samorządów o rozwagę przy podejmowaniu decyzji o zamykaniu szkół i przedszkoli. Takie decyzje podjęło już wiele miast i gmin, ale rząd nie wprowadził ogólnokrajowej przerwy w funkcjonowaniu instytucji edukacyjnych. Zdaniem premiera ewentualne zamknięcie szkół powoduje dodatkowe perturbacje na rynku pracy, ponieważ małym dzieciom trzeba zapewnić opiekę.

Pellegrini zaapelował także o odpowiedzialność do studentów i uczniów szkól średnich, które decyzją ich kierownictwa wstrzymują zajęcia i lekcje. Argumentował, że dni bez nauki nie powinny być wykorzystywane na spotkania towarzyskie. Niektóre szkoły i uczelnie mają pracować z uczniami i studentami za pośrednictwem internetu.

Zakaz publicznych zgromadzeń w Iraku

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa władze Iraku zabroniły wszystkich publicznych zgromadzeń i zaapelowały do obywateli o powstrzymanie się od podróżowania do świętych miast islamu - podano w poniedziałek w komunikacie.

Irackie władze w obawie przed epidemią nakazały też zamknięcie od wtorku na tydzień dla nierezydentów prowincję Nadżaf, gdzie znajdują się liczne miejsca święte szyitów. Prowincja Nadżaf jest głównym celem szyickich pielgrzymek.

Wezwano także Irakijczyków wracających do kraju z Iranu, Chin, Korei Południowej, Włoch, Japonii, Tajlandii, Singapuru, Kuwejtu i Bahrajnu, aby pozostali w domu na 14-dniową kwarantannę.

Koronawirus zabił dotąd 4011 osób na całym świecie, w zdecydowanej większości w Chinach. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia w ponad 100 krajach wzrosła do ponad 110 tys. W Europie największa epidemia ma miejsce we Włoszech, gdzie odnotowano 9 tys. zakażeń i 463 zgony.

Podobnie jak w Chinach, również w Korei Płd. w ostatnich dniach maleje liczba zakażonych i zmarłych z powodu Covid-19. We wtorek rano władze w Seulu poinformowały, że po odnotowaniu 35 nowych przypadków zakażeń, liczba wszystkich osób, u których potwierdzono obecność koronawirusa, wynosi 7513. W ciągu ostatnich 24 godzin w Korei Płd. zmarły trzy osoby, co sprawia, że całkowity bilans zgonów wynosi teraz 54.

