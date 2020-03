USA wyprzedziły Chiny w zakażeniach koronawirusem SARS-CoV-2

Stany Zjednoczone wyprzedziły Chiny i są liderem, jeśli chodzi o liczbę zakażeń nowym koronawirusem – wynika z danych Worldmeter. USA mają jednak dużo lepszą sytuację, jeśli chodzi o zgony spowodowane tym wirusem. Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych godzinach Chiny zostaną wyprzedzone także przez Włochy.

Według stanu na 26 marca godz. 21:37 w USA zanotowano 82 179 przypadków wykrycia zakażenia nowym koronawirusem SARS-CoV-2. Tymczasem w Chinach zanotowano dotąd 81 285 przypadków. Na trzecim miejscu w rankingu krajów z największą liczbą zakażeń są Włochy. Jeśli jedna liczyć przypadki zakażeń przypadające na jeden milion mieszkańców, to USA znajdują się dopiero w połowie czwartej dziesiątki, Chiny na 78 miejscu, a Włosi na 9 miejscu.



Kraj Suma zakażeń Nowe zakażenia Suma zgonów Nowe zgony Liczba wyzdr. Aktywne przypadki Przypadki poważne i krytyczne Liczba zakażeń na 1 mln mieszk. Liczba zgonów na 1 mln mieszk. 1. USA 82179 13968 1177 150 1864 79138 2112 248 4 2. Chiny 81285 67 3287 6 74051 3947 1235 56 2 3. Włochy 80589 6203 8215 712 10361 62013 3612 1333 136 4. Hiszpania 56347 6832 4154 507 7015 45178 3166 1205 89 5. Niemcy 43646 6323 262 56 5673 37711 23 521 3 6. Iran 29406 2389 2234 157 10457 16715 2746 350 27 7. Francja 29155 3922 1696 365 4948 22511 3375 447 26 8. Szwajcaria 11811 914 191 38 131 11489 141 1365 22 9. Wielka Brytania 11658 2129 578 115 135 10945 163 172 9 10. Korea Południowa 9241 104 131 5 4144 4966 59 180 3 Źródło: https://www.worldometers.info/coronavirus/ 26 marca 2020 r. godz. 21:37

To co różni kraje znajdujące się na podium tego smutnego rankingu, to liczba zgonów spowodowanych wirusem. W USA wciąż jest ich stosunkowo niewiele – 1177, co daje wskaźnik śmiertelności na poziomie 1,4%. Tymczasem w Chinach zanotowano dotąd 3287 zgonów (śmiertelność 4%), a we Włoszech aż 8215 osób zmarło po zakażeniu nowym koronawirusem, co daje śmiertelność na poziomie aż 10,2%. Dlatego to Włochy są liderem w zestawieniu krajów o największej liczbie ofiar pandemii COVID-19. Na drugim miejscu, z 4154 ofiarami znajduje się inny europejski kraj – Hiszpania.

Niestety, europejskie kraje królują także w statystyce osób znajdujących się w stanie krytycznym. We Włoszech jest to 3612 przypadków, we Francji 3375, a w Hiszpanii 3166. Z tego też powodu te trzy kraje przewodzą w statystykach nowych zgonów spowodowanych chorobą COVID-19.

Polska, z 1221 przypadkami zakażenia wirusem, znajduje się na 30 miejscu rankingu, jeśli jednak chodzi o zakażenia na 1 milion mieszkańców, to wypadamy o wiele lepiej, lądując na 95 miejscu wśród 199 krajów z odnotowanymi przypadkami wirusa. Wskaźnik śmiertelności dla Polski wynosi 1,3%.

Marcin Dziadkowiak