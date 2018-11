Konta osobiste: promocje – listopad 2018 r.

Zmiana konta osobistego nie musi kojarzyć się tylko z obowiązkiem. Nowe rozwiązanie może przynieść także korzyści. Bankom nie brakuje pomysłów, jak zachęcić nowych klientów do wyboru ich oferty. Wśród nich można znaleźć premię pieniężną, bony zakupowe lub lepsze warunki prowadzenia rachunku.

Choć do końca roku pozostało niewiele ponad miesiąc, to banki nie wychylają się z wieloma nowościami. Czołówka zestawienia nie zmieniła się znacząco. Ofertę od mBanku przygotowaną wraz z Bankier.pl („Zgarnij Premię z eKontem”) zastąpiła kolejna propozycja od Citi Handlowego („Konto internetowe Citi Priority z premią walutową i zwrotem 150 zł za zakupy”). Z listy TOP5 zniknęła także promocja Banku Millennium. Młodzi klienci mogą skorzystać na nowej ofercie od Santander Banku Polska, a rozważający założenie kantoru walutowego na promocji od Alior Banku.

W listopadowym zestawieniu promocji kont osobistych można znaleźć czternaście ofert skierowanych wyłącznie do nowych klientów, których organizacji podjęły się same banki. Uwagę skupiliśmy na ofertach z najwyższymi premiami. W dalszej części artykułu można przeczytać o promocjach kuszących innymi nagrodami. Do zestawienia nie włączyliśmy ofert dedykowanych beneficjentom programu „Rodzina 500+” oraz promocji dotyczących kont typu VIP.

Miejsce I: 510 zł za korzystanie z MoneyGram od Banku Pocztowego

Ile można zarobić na promocji?

Bank Pocztowy daje możliwość zarobienia do 510 zł w trakcie sześciu miesięcy. Nagroda trafi do klienta, który założy konto osobiste oraz będzie wysyłał przelewy na Ukrainę, korzystając z MoneyGram.

Jakie są warunki promocji?

Po otwarciu rachunku klientowi pozostaje jeszcze kilka warunków do spełnienia. Nie obejdzie się bez wyrażenia zgód marketingowych oraz dokonania min. jednej transakcji bezgotówkowej w miesiącu. Sama nagroda to zwrot za wysłanie przekazu pieniężnego na Ukrainę przez MoneyGram. Bank nalicza premię od pierwszej takiej transakcji w miesiącu, która nie przekracza 2250 zł. Maksymalny zwrot miesięczny wynosi 85 zł, co przez pół roku może dać 510 zł.

Oferta jest otwarta dla klientów, którzy przez ostatnie trzy miesiące (licząc od początku miesiąca, w którym złożono wniosek o rachunek) nie posiadały w Banku Pocztowym konta osobistego.

Promocja obowiązuje do 30 czerwca 2019 r.

Czytaj więcej: Warunki prowadzenia Pocztowego Konta bez Ograniczeń, Bliskiego Konta Pocztowego.

Miejsce II:200 zł za zagwarantowanie wpływu wynagrodzenia od Santandera

Ile można zarobić na promocji?

Santander Bank Polska to kolejna instytucja, która ceni sobie wpływ wynagrodzenia klienta. Klienci, którzy chcą, aby ich pensja trafiała na konto właśnie tego banku, mogą zarobić przy okazji 200 zł.

Jakie są warunki promocji?

Na tych, którzy podpiszą umowę o konto wraz z dostępem do bankowości internetowej oraz dobiorą do tego kartę debetową, czeka bonus w wysokości 50 zł wypłacany przez 4 miesiące. Bank zacnie przelewać premię na konto klienta, jeśli ten wyda dyspozycję przekazywania wynagrodzenia. Zasilenie konta nie może być niższe niż 1000 zł.

W promocji mogą wziąć udział osoby, które nie posiadały konta w banku po 31 marca 2018 r. Warunek ten dotyczy również rachunków Banku Zachodniego WBK.

Możliwość skorzystania z oferty zamyka się 31 stycznia 2019 r.

Czytaj więcej: Warunki prowadzenia Konta Jakie Chcę, Konta VIP.

Miejsce III: 150 zł w ramach zwrotu za płatności kartą od Citi Handlowego

Ile można zarobić na promocji?

Nowi posiadacze konta Citi Priority mogą zarobić przy codziennych płatnościach kartą debetową banku. Bank nalicza premię w wysokości 5 proc., co w sumie może dać 150 zł.

Jakie są warunki promocji?

Kartą przetargową, która pozwoli skorzystać na promocji, jest przystąpienie do innej oferty banku – „Citi Priority – konto internetowe”. Klientom, którzy „odhaczą” ten warunek, pozostanie jeszcze dokonywanie wpływu wynagrodzenia w wysokości 1500 zł oraz zalogowanie się do bankowości internetowej przez przeglądarkę na smartfonie. Po spełnieniu tych wymogów bank zacznie naliczać 5 proc. zwrotu od zrealizowanych transakcji kartą debetową. W pierwszym miesiącu można otrzymać do 50 zł, w kolejnych pięciu do 20 zł.

Oferta jest zarezerwowana dla nowych klientów, czyli osób, które nie korzystały z produktów banku po 1 stycznia 2017 r.

Zakończenie obowiązywania oferty zostało wyznaczone na 31 grudnia 2018 r. Możliwe jest wcześniejsze zamknięcie promocji po otrzymaniu pierwszej premii przez 3000. uczestnika.

Czytaj więcej: Warunki prowadzenia Konta Citi Priority.

Miejsce III:150 zł i premia walutowa w kolejnej promocji od Citi Handlowego

Ile można zarobić na promocji?

Oferta od Citi Handlowego składa się w sumie z trzech nagród. Klient, który się na nią zdecyduje, otrzymuje inne warunki prowadzenia konta (brak opłaty za prowadzenie oraz trzy darmowe przelewy Express Elixir w miesiącu do 30 grudnia 2020 r.), możliwość skorzystania z premii walutowej oraz możliwość zarobienia 150 zł przez pięć kolejnych miesięcy.

Jakie są warunki promocji?

Podstawowe warunki uczestnictwa, które gwarantują otrzymanie preferencyjnych warunków konta, to:

wypełnienie formularza zgłoszeniowego,

otwarcie konta Citi Priority,

wyrażenie zgód marketingowych.

Kolejna część promocji to bonus pieniężny. W danym miesiącu można otrzymać 30 zł, jeśli:

na konto klienta trafi wynagrodzenie (min. 2000 zł),

klient zrealizuje w danym miesiącu min. jedną transakcję bezgotówkową kartą lub nośnikiem zbliżeniowym.

Bank daje także możliwość skorzystania na premii walutowej. Stawka wynosi 4 proc. (w dni robocze) 3 proc. (w weekendy) lub 0,80 proc. (tylko CHF) wartości transakcji. Ta część promocji obowiązuje przez 12 miesięcy. Bank ograniczył kwotę, dla której nalicza się premię (20 000 zł). Nowe warunki cenowe konta obejmują również wyższe opłaty za niektóre operacje.

Do oferty mogą przystąpić osoby, które nie posiadały konta osobistego lub oszczędnościowego w banku po 1 stycznia 2017 r. Wyłączeni są także współposiadacze rachunków.

Klienci mogą skorzystać z promocji do 31 grudnia 2018 r.

Czytaj więcej: Warunki prowadzenia Konta Citi Priority.

Miejsce III: 150 zł za aktywne korzystanie z karty oraz BLIK-a od mBanku

Ile można zarobić na promocji?

Kolejna oferta na 150 zł to propozycja od mBanku. Bank wypłaca do 30 zł miesięcznie, co pozwoli wyliczyć, że o nagrodę można się starać przez pięć miesięcy.

Jakie są warunki promocji?

Warunki promocji nie należą do skomplikowanych. Bank nagradza dokonywanie płatności kartą i Blikiem i wypłaca premię miesięczną, której wysokość zależy od liczby zrealizowanych transakcji. Najwięcej otrzymają ci, którzy dokonali min. 15 transakcji w miesiącu, czyli 30 zł. 20 zł przypada za 10-14 transakcji, a 10 zł za 5-9 operacji. Zanim bank wyśle premię sprawdzi jeszcze, czy klient spełnił dodatkowe warunki. Są to zagwarantowanie wpłaty na konto min. 1000 zł oraz zalogowanie się na konto przez aplikację mobilną.

Prawo do uczestnictwa w promocji mają osoby, które po 1 stycznia 2016 r. nie posiadały w mBanku konta osobistego.

Na decyzję o przystąpieniu do oferty zainteresowani mają czas do 14 stycznia 2019 r.

Czytaj więcej: Warunki prowadzenia eKonta standard, eKonta plus.

Miejsce IV: 140 zł w ramach trzech bonusów od ING Banku Śląskiego (Konto z Lwem Direct lub Komfort)

Ile można zarobić na promocji?

Dobrze znana promocja „Do 140 zł za otwarcie konta Direct lub Komfort” daje możliwość zyskania w sumie 140 zł w zamian za spełnienie kilku warunków. Osią oferty ING Banku Śląskiego jest realizowanie płatności bezgotówkowych.

Jakie są warunki promocji?

Większa część nagrody przysługuje za zrealizowanie płatności bezgotówkowych na kwotę 1000 zł. Kolejne 20 zł można zgarnąć za przekazanie wynagrodzenia na konto (min. 1000 zł) lub trzy płatności BLIK. Bank daje możliwość skorzystania z obu premii dodatkowych, co może dać ostatecznie 140 zł. Nie mniej istotny jest termin zrealizowania wymogów stawianych przez bank, który można znaleźć w regulaminie promocji.

Z propozycji banku mogą skorzystać klienci, którzy między 28 lutym 2017 r. a 31 październikiem 2018 r. nie korzystali z kont osobistych z oferty banku zarówno jako właściciel, jak i współwłaściciel.

Promocja obowiązuje do 31 grudnia 2018 r.

Czytaj więcej: Warunki prowadzenia Konta z Lwem Direct.

Miejsce IV: 140 zł w ramach trzech bonusów od ING Banku Śląskiego (Konto z Lwem Mobi)

Ile można zarobić na promocji?

ING Bank Śląski nie faworyzuje żadnej z promocji – także i oferta obejmująca Konto z Lwem Mobi („Do 140 zł za otwarcie konta Mobi”) pozwoli zarobić do 140 zł. Zasady obu akcji specjalnych są podobne.

Jakie są warunki promocji?

W przypadku tej propozycji 100 zł wpadnie na konto za zrealizowanie ośmiu transakcji bezgotówkowych. Nagrody dodatkowe to 20 zł – jedna za przelanie na rachunek wynagrodzenia lub stypendium, druga – za trzy płatności Blikiem.

Bank kieruje promocję Konta z Lwem Mobi do osób, które w terminie od 28 lutego 2017 r. do 31 października 2018 r. nie posiadały lub współposiadały w ING Banku Śląskim konta osobistego.

Czas na założenie konta w ramach tej oferty jest do 31 grudnia 2018 r.

Czytaj więcej: Warunki prowadzenia Konta z Lwem Mobi.

Pozostałe promocje w kontach osobistych w listopadzie 2018 r.

Oferty z premiami pieniężnymi dostępne dla klientów w określonym wieku:

Santander Bank Polska: „Studenci rządzą!”: 100 zł premii za założenie konta z kartą debetową i usługami bankowości internetowej, a także zrealizowanie dziesięciu płatności cyfrowych we wskazanym terminie. Wymagane posiadanie statusu studenta oraz dokonanie rejestracji na dedykowanej stronie internetowej. Złożenie wniosku do 31.12.2018 r.

Oferty gwarantujące lepsze warunki prowadzenia konta:

Bank BPS: Promocja „Wygodne Konto dla Klientów ZUS”. Oferta z lepszymi warunkami konta dla klientów otrzymujących świadczenie emerytalne lub rentowe z ZUS-u. Promocja obejmuje m.in. niższą opłatę za prowadzenie konta osobistego, darmową kartę debetową oraz bezpłatne ubezpieczenie assistance przez pierwsze 12 miesięcy obowiązywania ochrony. Złożenie wniosku do 31.10.2019 r.

Citi Handlowy: Promocja „Citi Priority – konto internetowe”. W ramach promocji klient otrzymuje cennik bez opłaty za prowadzenie konta. Wymagane wypełnienie formularza promocyjnego oraz otwarcie konta Citi Priority. Możliwość otrzymania zwolnienia z opłaty za wypłatę z bankomatów obcych po wyrażeniu zgód marketingowych. Oferta wiąże się ze zmianą cennika dla niektórych operacji. Złożenie wniosku do 31.12.2018 r.

Oferty z innymi nagrodami:

Alior Bank: Karty kantoru – bony do Decathlonu” Dwa bony do Decathlonu o łącznej wartości 200 zł. Warunki oferty to założenie Kantoru Walutowego z kartą walutową, dokonanie pięciu płatności w jednej z wymienionych walut, otwarcie konta osobistego z kartą debetową oraz wykonanie jednej transakcji kartą na 20 zł. Złożenie wniosku do 31.12.2018 r. lub wyczerpania puli nagród (500 bonów za spełnienie warunków dotyczących kantoru walutowego i 500 bonów za spełnienie warunków dotyczących konta osobistego).

Citi Handlowy: Promocja "2,5% na 6 miesięcy z Kontem Oszczędnościowym dla klientów Citi Priority - edycja II". Lepsze oprocentowanie na koncie oszczędnościowym w wysokości 2,5 proc. rocznie, które dotyczy środków do 100 000 zł. Wymagane wypełnienie formularza zgłoszeniowego do promocji, wyrażenie zgód marketingowych, zrealizowanie trzech transakcji bezgotówkowych miesięcznie oraz utrzymanie średniomiesięcznego salda na wskazanym poziomie lub zasilenie ROR-u comiesięcznym wpływem w określonej wysokości. Złożenie wniosku do 31.12.2018 r. lub do momentu przystąpienia do promocji przez 1000 uczestników.

Monika Dekrewicz