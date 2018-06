Jak auto, to das Auto. Znowu ruszyliśmy po używane samochody z zagranicy

Podczas gdy na polskie drogi wjeżdża coraz więcej nowych samochodów, przyspieszenie zalicza także rynek „używek”. W pierwszych miesiącach tego roku liczba pierwszych rejestracji używanych samochodów z zagranicy była o 10,4 proc. wyższa niż w roku poprzednim. Królują niemieckie marki.

W minionym roku zarejestrowano w Polsce 869 364 używanych samochodów sprowadzonych z zagranicy. To o 8,7 proc. mniej niż rok wcześniej, gdy liczba pierwszych rejestracji przekroczyła 950 tysięcy. Pierwsze miesiące bieżącego roku mogą być zapowiedzią znacznej poprawy wyników – od stycznia do kwietnia włącznie zarejestrowaliśmy 301 760 pojazdów „po sąsiedzie” z innego kraju, wynika z danych udostępnionych przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM). To o 10,4 proc. więcej niż w tym samym okresie roku poprzedniego, gdy na polskich drogach po raz pierwszy zagościło ponad 273 tysiące używanych samochodów. Rekordowy jak do tej pory był styczeń, kiedy liczba pierwszych rejestracji przewyższyła zeszłoroczną o ponad 18 proc. rdr.

Jak auto, to das Auto. Znowu ruszyliśmy po używane auta z zagranicy

Ponad połowę (53,35 proc.) sprowadzonych do Polski „używek” stanowiły samochody ponad dziesięcioletnie. Jak do tej pory ich udział jest nawet większy – odpowiadały za 56 proc. samochodów zarejestrowanych od stycznia do kwietnia włącznie. Mimo niewielkich zmian liczbowych, struktura wiekowa sprowadzanych do Polski pojazdów z drugiej ręki” nie ulega znaczącej zmianie - ok. jedną trzecią stanowią auta mające od 4 do 6 lat, co dziesiąte to auto z kategorii najmłodszych (do 4 lat).

Pierwsze rejestracje używanych samochodów osobowych w Polsce 2016-18 (styczeń-kwiecień)

Rok/miesiąc Styczeń Luty Marzec Kwiecień Styczeń-kwiecień 2016 65 251 70 685 78 945 80 275 295 156 2017 60 281 62 956 79 497 70 535 273 269 2018 71 401 68 468 82 757 79 134 301 760 Zmiana 18/17 18,4 proc.

8,8 proc.

4,1 proc.

12,2 proc.

10,4 proc.

Źródło: Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego za CEPiK

Najpopularniejsze marki używanych samochodów rejestrowanych w Polsce po raz pierwszy Lp. Marka Styczeń-Kwiecień 2017 Styczeń-Kwiecień 2018 Zmiana rdr. 1. Volkswagen 33 828 36 006 6,4 proc. 2. Opel 31 459 33 450 6,2 proc. 3. Audi 23 459 26 252 11,9 proc. 4. Ford 20 963 25 102 19,7 proc. 5. Renault 17 985 18 674 3,8 proc. Źródło: Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego za CEPiK

Najczęściej rejestrowane są marki niemieckie. Tegoroczne TOP 5 stanowią kolejno: Volkswagen, Opel, Audi, Ford i francuskie Renault - i jest to lista analogiczna dla danych zeszłorocznych. Liczba pierwszych rejestracji samochodów każdej z tych marek w ciągu czterech pierwszych miesięcy wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim. Swój wynik najbardziej poprawił Ford - aż o blisko 20 proc. rdr.

Wzrosty w liczbie rejestracji używanych aut z zagranicy są zbliżone do wyników na rynku nowych pojazdów. Również tam w okresie od stycznia do kwietnia włącznie liczba rejestracji wzrosła o 10 proc. rdr. W czasie gdy na polskich drogach pojawiło się ok. 301 tysięcy importowanych pojazdów "z drugiej ręki", przybyło na nich również 184 tysiące nowych aut. Ostatnie dane o rejestracji nowych pojazdów przyniosły rekordy w branży moto.

