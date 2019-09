Ikea podnosi cenę hot dogów – pierwszy raz od 20 lat

Ikea pierwszy raz od 20 lat podniosła cenę hot dogów. Dla niektórych wizyta w szwedzkim sklepie nie będzie już taka sama.

Pierwszy sklep Ikea pojawił się w Polsce w 1990 roku, dla wielu z nas zakupy tam (albo tylko oglądanie wystaw i dekoracji) kojarzą się z najtańszymi hot dogami, do tej pory kosztowały one bowiem złotówkę. Teraz sieć postanowiła podnieść ich cenę do 2 zł.

, zmiana ta podyktowana jest wzrostem cen produktów. „Podjęliśmy decyzję o wycofaniu ze sprzedaży hot doga za 1 zł, ponieważ jego obecna cena nie pokrywa kosztów produkcji. Decyzja była podyktowana wzrostem cen surowców, których używamy do ich (hot dogów – przyp. red.) przygotowania. Cenę 1 zł utrzymywaliśmy w Polsce od co najmniej 1997 r. Obecnie jednak, ze względu na wzrost cen surowców, nie jesteśmy w stanie utrzymać tej ceny. Od 1 września 2019 r., po 22 latach, jesteśmy zmuszeni wprowadzić zmiany oferty hot dogów w BISTRO IKEA” – tłumaczy sieć.

Hot dog z dodatkami, jak i wprowadzony w 2018 roku wegetariański, kupimy po niezmienionych cenach, czyli nadal za 2 zł.

To nie jedyna zmiana, z którą musieli pogodzić się fani szwedzkiego giganta. W tym roku bowiem nie znajdziemy w skrzynce pocztowej najnowszego katalogu Ikei . By go dostać, należy złożyć zamówienie lub pobrać jego wersję cyfrową ze strony internetowej sklepu.

DU