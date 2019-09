Wojna atomowa – Polska pierwszym celem [Symulacja]

91,5 mln osób ucierpiałoby w przypadku wojny atomowej, przewidują naukowcy z Princeton University. Przeprowadzili symulację konfliktu nuklearnego pomiędzy Rosją a NATO.

Pierwsza bomba atomowa spadłaby w Polsce (w okolicach Wrocławia) przy granicy z Niemcami i Czechami. Według badaczy byłby to sygnał ostrzegawczy - rakieta wysłana z terenu Obwodu Kalingradzkiego.

„Plan A” to symulacja kolejnych działań w przypadku III wojny światowej. Według naukowców wojna rozpoczęłaby się od konwencjonalnego konfliktu pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi. W wyniku zaostrzenia sporu Rosja wystrzeliłaby ostrzegawczą bombę atomową w okolice Wrocławia. NATO odpowiedziałoby wysłaniem rakiety na teren obwodu Kalingradzkiego.

Następnie, zdaniem naukowców, Rosja oraz USA wystrzelą bomby w około 30 najistotniejszych politycznie oraz ekonomicznie miast europejskich. Przy użyciu 5-10 rakiet ucierpieć może 2,6 mln osób w ciągu 3 godzin. Badacze przewidują w symulacji około 300 pocisków ze strony rosyjskich samolotów oraz 180 rakiet zrzuconych przez siły militarne NATO.

Po zniszczeniu krajów europejski wojna atomowa rozprzestrzeni się na teren Rosji, Stanów Zjednoczonych oraz obszar morski. Badacze obliczyli, że łącznie w wyniku konfliktu nuklearnego ucierpiałoby 91,5 mln osób, w tym 34,1 mln ofiar śmiertelnych oraz 55,9 mln pozostałych rannych. Polska zostałaby całkowicie zbombardowana, podobnie jak inne państwa Europy Środkowej.

Projekt w całości opiera się na technologii VR. W celu stworzenia symulacji naukowcy z Princeton University pracowali w trzech różnych zespołach. Jeden z nich zajmował się podejmowaniem decyzji w warunkach nuklearnego kryzysu. Druga grupa stworzyła grę „38 minut” na podstawie kryzysu rakietowego w 2018 roku na Hawajach. Trzeci zespół skupiał się na tworzeniu w wirtualnej przestrzeni nuklearnych narzędzi i broni.

Addressing the debate about #nuclearweapons, researchers at @Princeton are using #VR to change the way people think about nuclear crises & create a public conversation about reducing nuclear dangers: https://t.co/xXd9qAvCrZ pic.twitter.com/urCVXBK6iR