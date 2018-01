GPW wprowadza nowe regulacje. 13 dni bez sesji w 2018 r.

W tym roku GPW pozwala inwestorom na dłuższy odpoczynek po sylwestrowych szaleństwach. Ustanowienie 2 stycznia dniem bez sesji to jednak nie gest dobrej woli, lecz efekt wdrażania nowych regulacji.

Nowy rok warszawska giełda zaczyna od nadprogramowego dnia wolnego. W efekcie w 2018 r. dni bez sesji będzie aż 13, a więc więcej niż wynika z kalendarza dni ustawowo wolnych od pracy. Co jest tego powodem? Parafrazując znane porzekadło – jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o regulacje.

- Regulacje europejskie z pakietu MiFID II/MiFIR wchodzą w życie z dniem 3 stycznia 2018 r. W związku z tym sesja w dniu 2 stycznia musiałaby być realizowana w porządku prawnym wynikającym z obecnej ustawy i regulacji MiFID I, natomiast dzień później zarówno polski rynek jak i cała Unia Europejska musi przestawić się na funkcjonowanie pod reżimem zgodnym z pakietem MiFID II/MiFIR. Jest to nie tylko istotna zmiana regulacyjna, ale również technologiczna, dotykająca cały rynek kapitałowy – informuje zespół prasowy GPW.

- Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników obrotu oraz szacowaną ilość prac zarówno w obszarze prawnym, jak i technologicznym, GPW w konsultacji ze środowiskiem już w sierpniu 2017 r. poinformowała o odwołaniu sesji 2 stycznia 2018 r., dając czas także inwestorom na zapoznanie się z tą decyzją – dodaje giełda.

KNF informuje

Z kronikarskiego obowiązku dodajmy, że w ostatnich latach już raz mieliśmy do czynienia z trzynastoma dniami wolnymi od handlu na GPW. Miało to miejsce w 2013 r., a powodem odwołania handlu w zwykły dzień roboczy była zmiana systemu informatycznego – 16 kwietnia 2013 r. wysłużony Warset został zastąpiony przez UTP . W pozostałych przypadkach dni wolnych było mniej oczywiście ze względu na występowanie świąt w soboty lub niedziele, kiedy giełda i tak nie pracuje.

Nowe regulacje w życie wchodzą w pewnych bólach. Chociaż rząd pierwotnie zakładał, że uda mu się zmienić prawo do końca grudnia, to ostatecznie zadanie to ma szansę na realizację dopiero na przełomie marca i kwietnia 2018 r. W tej sytuacji, pod koniec grudnia Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała stanowisko dla instytucji finansowych z uwagi na opóźnienie implementacji dyrektywy MiFID II.

Dni bez sesji na GPW w 2018 r. poniedziałek 1 stycznia wtorek 2 stycznia piątek 30 marca poniedziałek 2 kwietnia wtorek 1 maja czwartek 3 maja czwartek 31 maja środa 15 sierpnia czwartek 1 listopada poniedziałek 24 grudnia wtorek 25 grudnia środa 26 grudnia poniedziałek 31 grudnia

"W zaistniałej sytuacji konieczne jest przedstawienie zasad stosowania prawa europejskiego oraz obowiązujących przepisów prawa polskiego do dnia implementacji Dyrektywy MiFID II i Dyrektywy delegowanej" - napisano w komunikacie, w którym wymieniono zasady, którymi KNF będzie kierowała się w okresie przejściowym. Jak utrzymuje regulator, mimo braku zmian w polskim prawie, instytucje finansowe i tak powinny stosować się do prawa unijnego i dyrektyw wprowadzających nowe regulacje.

Michał Żuławiński