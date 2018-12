Francja: banki rezygnują z podwyżek opłat w 2019 roku na prośbę Macrona

Francuskie banki zobowiązały się do wstrzymania podwyżek opłat i prowizji. Zapewniły na spotkaniu z prezydentem Emanuelem Macronem, że nie podniosą stawek przez cały 2019 rok – pisze „Le Figaro”.

Po wtorkowym spotkaniu przedstawicieli banków działających we Francji z prezydentem Republiki ich klienci mogą odetchnąć z ulgą. Produkty bankowe i ich obsługa nie będą ich kosztowały więcej w przyszłym roku. Jest to efekt starań Macrona o uspokojenie krajowych protestów „żółtych kamizelek”. W poniedziałek zapowiedziano już m.in. podniesienie płacy minimalnej (SMIC) o 100 euro miesięcznie oraz wycofanie się z podwyżki stawek na ubezpieczenie społeczne dla emerytów.

Temat opłat w taryfach instytucji kredytowych stał się głośniejszy od tego roku, po publikacji raportu czasopisma „60 mln klientów”, który jest redagowany przez L’institut national de la consommation (INC). Jest to instytucja publiczna podległa ministrowi odpowiedzialnemu za sprawy konsumentów. Jednym z wniosków z raportu była konieczność ustalenia górnego limitu opłat, jakie bank mógłby pobrać przez cały rok od klienta o niestabilnej sytuacji finansowej. Wyliczono, że średni roczny rachunek za usługi bankowe dla tej grupy (ok. 3,6 mln Francuzów) wyniósł 320 euro rocznie.

Będzie limit opłat, ale nie do końca wiadomo jaki

Od publikacji raportu toczyły się już rozmowy banków z rządem. Efekty ogłosił Macron po wtorkowym spotkaniu: podwyżek opłat w przyszłym roku nie będzie – przynajmniej dla klientów fizycznych. Dodatkowo zostanie ustalony limit opłat nakładanych na tych najbardziej dotkniętych problemami finansowymi klientów – wyniesie on 25 euro miesięcznie. W skali roku nie zapłacą oni więcej niż 300 euro. W tym limicie miałyby się znaleźć opłaty za prowadzenie produktów bankowych oraz pozostałe koszty obsługi (np. opłaty kontrolne naliczane w wypadku nieregularnych wpływów na konto – nawet 150 euro, koszty wystawienia czeku bez pokrycia czy odrzucenia obciążenia rachunku z tytułu niewystarczających środków).

Co ciekawe, jak donosi dziennik „Le Figaro” w komunikacie wydanym przez Związek Banków Francuskich, po spotkaniu z prezydentem Macronem nie ma ani słowa o globalnym limicie opłat. Wskazano natomiast, że będzie on „ustalana swobodnie przez każdy bank, w zależności od ich własnych kosztów działalności”.

Jednocześnie Macron zaapelował do banków działających w Heksagonie, żeby były bardziej otwarte na pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom w czasie strajków „żółtych kamizelek”, które paraliżują ich działalność i cały kraj.

