Zarabiają 100 razy tyle, ile wydają na pracownika

DGP porównała wynagrodzenia prezesów z wysokością kosztów osobowych przypadających na pracownika. Na pierwszych miejscach nie ma bankowców, liderami są Janusz Filipiak oraz Maciej Wieczorek.

"Dziennik Gazeta Prawna" przeanalizował 50 firm o największej kapitalizacji rynkowej na początku piątkowej sesji oraz mniej warte banki, gdzie zarobki prezesów budzą zainteresowanie. Na pierwszych miejscach listy pokazującej największe różnice między zarobkami prezesów i szeregowych pracowników, znaleźli się ci, którzy równocześnie kontrolują swoje spółki.

Pierwsze miejsce zajął Janusz Filipiak, prezes i największy udziałowiec Comarchu oraz Maciej Wieczorek z Celon Pharmy. Szef Comarchu, jak podaje dziennik, uzyskał 6,6 mln złotych ze swojej spółki i 5,8 mln zł z należących do grupy kapitałowej. Wynagrodzenie prezesa obejmujące dywidendę odpowiada wydatkom, jakie firma ponosi na prawie 129 przeciętnych pracowników.

Wynagrodzenia prezesów jako krotność średnich kosztów osobowych na pracownika w spółce/grupie Spółka Krotność średnich kosztów osobowych na pracownika w spółce/grupie Comarch 128,5 Celon Pharma 124,9 Alior Bank 102,6 LPP 98,4 Cyfrowy Polsat 90,6 Getin Noble Bank 55,1 Ciech 54,4 Bank Millennium 52,0 Getin Holding 46,9 Echo Investment 36,9 mBank 34,7 Bank Handlowy 34,4 Idea Bank 34,3 Kęty 32,7 Dino Polska 32,1 ING Bank Śląski 29,1 CD Projekt 27,3 Santander 26,3 Żywiec 25,5 Orbis 25,0 Źródło: Dziennika Gazeta Prawna

Drugie miejsce zajął Maciej Wieczorek z Celon Pharmy, który nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu pracy w zarządzie, ale uzyskuje je za pośrednictwem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie posiada dwie trzecie akcji giełdowej firmy. W sumie wynagrodzenie prezesa wynosi niemal 125-krotność średnich kosztów osobowych przeznaczonych na szeregowego pracownika.

Ponad 100 razy więcej na prezesów, niż na przeciętnego zatrudnionego przekazano w Alior Banku, jednak sytuacja jest inna niż we wspomnianych przypadkach. "Ponad 100 razy więcej na prezesów niż na przeciętnego pracownika poszło w ubiegłym roku również w Alior Banku. To jednak efekt częstych zmian personalnych. W 2018 r. spółka miała trzech szefów (w bankach do czasu zatwierdzenia przez nadzór są to formalnie p.o. prezesa). Połowę łącznej kwoty dla prezesów otrzymał Wojciech Sobieraj, który odszedł z banku dwa lata temu. W grę może wchodzić wynagrodzenie w okresie wypowiedzenia, ekwiwalent urlopowy czy odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji, a także bonusy na 2016 r. i lata poprzednie" czytamy w artykule.

