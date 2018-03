EBITDA PGNiG w '17 wyniosła 6,58 mld zł, zgodnie z szacunkami

Zysk operacyjny PGNiG wzrósł do 3,91 mld zł z 3,4 mld zł w 2016 roku, a skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,9 mld zł wobec 2,3 mld zł rok wcześniej - podała spółka w raporcie rocznym.

EBITDA PGNiG w 2017 roku wyniosła 6,58 mld zł wobec prawie 6 mld zł rok wcześniej. Wynik jest zgodny z wcześniejszymi szacunkami na poziomie 6,55 mld zł.

Zysk netto PGNiG, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł 2,9 mld zł.

Przychody grupy wzrosły w 2017 roku do 35,9 mld zł z 33,2 mld zł w 2016 roku.

W samym czwartym kwartale przychody grupy PGNiG wyniosły 10,97 mld zł (wzrost rdr o 8 proc.), EBITDA spadła o 22 proc., do 1,32 mld zł, EBIT zmniejszył się o 38 proc., do 650 mln zł, a zysk netto spadł o 37 proc. i wyniósł 456 mln zł. Wynik EBITDA oczyszczony o wpływ odpisów wyniósł w trzech ostatnich miesiącach 2018 roku 1,81 mld zł.

Powyższe wyniki są zbliżone do tych, które spółka podała w połowie lutego. Wtedy PGNIG szacował wstępnie, że skonsolidowany zysk netto PGNiG w IV kw. wyniósł 0,43 mld zł, przychody PGNiG wzrosły do 10,97 mld zł, zysk EBITDA spadł do 1,29 mld zł, a wynik EBITDA oczyszczony o wpływ odpisów wyniósł 1,84 mld zł.

Na koniec 2017 roku wskaźnik ROE wyniósł 8,6 proc., ROA 6,0 proc., EV/EBITDA 5,6, P/E 12,4, a P/BV 1,1.

W 2017 roku grupa PGNiG wydobyła 1,3 mln ton ropy naftowej, kondensatu i NGL oraz 4,5 mld m3 gazu ziemnego. Wolumen sprzedaży gazu w zeszłym roku wyniósł 26,8 mld m3.

Wyniki finansowe grupy PGNiG w czwartym kwartale i całym roku w podziale na segmenty operacyjne (dane w mln zł) 2017 2016 różnica 4Q2017 4Q2016 Poszukiwanie i wydobycie Przychody 6118 5289 15,7% 1702 1587 EBITDA 3865 2206 75,2% 828 657 zysk operacyjny 2805 1138 146,5% 575 402 Obrót i magazynowane Przychody 30495 28180 8,2% 9625 8573 EBITDA -435 -209 108,1% -245 324 zysk operacyjny -640 405 -258,0% -296 270 Dystrybucja Przychody 4937 4915 0,4% 1242 1416 EBITDA 2493 2559 -2,6% 529 594 zysk operacyjny 1568 1635 -4,1% 292 357 Wytwarzanie Przychody 2251 2195 2,6% 722 756 EBITDA 843 -360 -334,2% 241 199 zysk operacyjny 425 399 6,5% 131 98 SUMA Przychody 44260 40941 8,1% 10965 10146 EBITDA 6604 -2616 -352,4% 1323 1705 zysk operacyjny 3935 3336 18,0% 650 1047

Grupa kapitałowa PGNiG planuje przeznaczyć w 2018 roku 5,9 mld zł na inwestycje, w tym na realizację projektów utrzymania zdolności wydobywczych, poszukiwania i rozpoznania złóż ropy naftowej i gazu oraz budowy sektora elektroenergetycznego - poinformowała spółka w raporcie rocznym.

Wydatki inwestycyjne w segmencie poszukiwania i wydobycia mają w tym roku wynieść 2,33 mld zł, w tym 386 mln zł w Norwegii, 193 mln zł w Pakistanie oraz 6 mln zł w Libii.

Inwestycje w segment obrót i magazynowanie wyniosą w 2018 roku 160 mln zł, dystrybucji 2,16 mld zł, a w segmencie wytwarzanie 1,07 mld zł.

Zgodnie ze strategią na inwestycje w latach 2017-2022 grupa PGNiG ma przeznaczyć łącznie ponad 34 mld zł, a średnioroczne nakłady inwestycyjne w tym okresie powinny kształtować się na poziomie około 5,7 mld zł.

Grupa PGNiG ma w Polsce 54 kopalnie ropy i gazu, 213 koncesji wydobywczych oraz 48 koncesji na poszukiwanie i rozpoznanie złóż. W grupie zatrudnionych jest 28,4 tys. pracowników. (PAP Biznes)

