Dow Jones odrobił wszystkie straty z 2020 roku

fot. Stuart Monk / Shutterstock

Giełdy w Stanach Zjednoczonych zakończyły siódmą sesję z rzędu wzrostami, a S&P 500 i Nasdaq kolejny raz w ostatnim czasie pobiły historyczne szczyty. Dow Jones zyskał 160 punktów i odrobił wszystkie straty z 2020 roku.

Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrósł 0,57 proc. i wyniósł 28.653,87 pkt. Indeks odrobił całość poniesionych w tym roku strat i jest na 0,4 proc. plusie, choć nadal do rekordu wszech czasów z lutego indeksowi brakuje mu ok. 3 proc. S&P 500 zwyżkował 0,67 proc. i wyniósł 3.508,01 pkt. Nasdaq Comp. poszedł w górę 0,60 proc., do 11.695,63 pkt.

S&P 500 i Nasdaq ustanowiły na zamknięciu piątkowej sesji nowe historyczne szczyty. Oba indeksy mają też za sobą piąty z rzędu tydzień na plusie. Dla Dow Jones to był trzeci z kolei tydzień wzrostów.

W sierpniu S&P 500 wzrósł już o niemal 7 proc., co jest najlepszym osiągnięciem dla tego miesiąca od 1986 r.

Ze spółek w USA, ok. 1 proc. zwyżkowały walory Coca-Coli. Producent napojów ogłosił reorganizację struktury i przedstawił program dobrowolnych zwolnień do 4 tys. osób. Ponad 1 proc. zyskiwały też akcje Walmart.

Rynki pozostają pod wpływem czwartkowego "przewrotu" w polityce monetarnej Fed, która sygnalizuje utrzymanie akomodacyjnej polityki pieniężnej na dłużej. Fed wprowadzi uśredniony cel inflacyjny - po okresach inflacji poniżej 2,0 proc. będzie tolerował „umiarkowane” przekroczenie 2,0 proc "przez pewien czas". Modyfikacja uwzględnia też większy nacisk na utrzymywanie pełnego zatrudnienia w USA, czyli rozgrzanego rynku pracy.

Przed otwarciem notowań na Wall Street z gospodarki USA napłynęły ważne odczyty makro.

Pozytywnie zaskoczył odczyt dochodów i wydatków Amerykanów za lipiec. Wydatki amerykańskich konsumentów w lipcu wzrosły o 1,9 proc. mdm po wzroście o 6,2 proc. mdm miesiąc wcześniej, po korekcie z 5,6 proc. Oczekiwano +1,6 proc. mdm. Wydatki konsumentów na towary wzrosły do poziomów sprzed pandemii, natomiast wydatki na usługi pozostają nadal pozostają poniżej tego pozimu.

Dochody Amerykanów w lipcu wzrosły o 0,4 proc. wobec spadku o 1,0 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z -1,1 proc. Tu rynek oczekiwał -0,2 proc. mdm.

Z kolei preferowana przez Fed miara inflacji - deflator PCE - wyniosła w lipcu 1,0 proc. rdr, wobec 0,9 proc. rdr miesiąc wcześniej (po korekcie z 0,8 proc.) i konsensusu na poziomie 1,0 proc.

Wskaźnik w ujęciu bazowym wyniósł 1,3 proc. rdr, vs 1,1 proc. miesiąc wcześniej (po korekcie z 0,9 proc.) i oczekiwań na poziomie 1,2 proc. rdr. (PAP)

tus/ pr/ jm/