Czerwińska: Widzę potrzebę analizy klina podatkowego

Zrobiliśmy wiele dla przedsiębiorców, widzę potrzebę wzmocnienia aktywności zawodowej, analizy klina podatkowego, kosztów pracy - powiedziała minister finansów Teresa Czerwińska w piątek w Poranku Rozgłośni Katolickich "Siódma 9".

Minister odnosząc się do przyjętego przez Senat w czwartek budżetu na 2019 r. powiedziała, że to dobry budżet. "Budżet, który z jednej strony ma impulsy prorozwojowe dla gospodarki, ale z drugiej strony (...) pozwala na inkluzywność, czyli uczestnictwo bardzo dużej czy wszystkich grup obywateli we wzroście gospodarczym" - powiedziała.

Czerwińska pytana o perspektywę spowolnienia gospodarczego, zapewniła, że traktuje to poważnie. "Dobry gospodarz powinien na takie spowolnienie się przygotować, więc budżet na 2019 r. zawiera pewne impulsy prorozwojowe, czyli obniżony CIT do 9 proc., mały ZUS - to jest ponad 500 mln zł zabezpieczonych na dotacje dla FUS. Ale również chcemy spojrzeć na pobudzenie gospodarki, czyli utrzymanie właśnie tego wzrostu, pobudzenie aktywności zawodowej Polaków" - powiedziała.

Jej zdaniem dane o rynku pracy pokazują, że pewne dolne granice zostały przełamane - możliwość dalszego spadku bezrobocia jest już niewielka, ono jest już bardzo bliskie bezrobociu naturalnemu. W związku z tym należy się zastanowić, jakie bodźce należy zastosować, aby aktywność zawodowa była jak największa.

"I nad tym się zastanawiam i jestem przekonana, że pan premier również te procesy widzi" - powiedziała szefowa resortu finansów.

Minister mówiąc o tych bodźcach, stwierdziła: "Wiele zrobiliśmy dla przedsiębiorców, (...) ale również widzę tutaj pewną potrzebę, aby wzmacniać też aktywność zawodową, czyli na przykład przeanalizować właśnie taką rzecz, którą nazywamy klinem podatkowym, czyli koszty pracy - wyciągnięcie przedsiębiorstw czy osób z szarej strefy. Szara strefa z roku na rok w Polsce jest istotnie redukowana, mimo to widzę tam jeszcze pewne zasoby, które zaczną pracować na gospodarkę".

"Nie przychodźcie z PIT-ami do urzędów skarbowych"

Pytana, czy "sytuacja w Narodowym Banku Polskim, zamieszanie wokół prezesa Glapińskiego" nie wpływa na codzienną prace w resorcie finansów, czy w skutek tego polskiej gospodarce "nie obrywa się rykoszetem", mówiła: "Nie powiedziałbym, że w jakiś sposób przeszkadza w pracach we resorcie finansów, bo prace toczą się swoim torem i tak jak powinno to wyglądać. Natomiast z pewnością zamieszanie wokół banku centralnego (...) żadnemu bankowi centralnemu nie służy. Jest to instytucja o poziomie najwyższego zaufania w każdym kraju, w każdym państwie, więc naturalnie nie jest to sytuacja pożądana dla takiej instytucji, jak bank centralny".

Minister wyraziła nadzieję, że ten rok będzie przełomowy, jeśli chodzi o wypełnianie PIT-ów przez podatników. "Pracujemy nad tym, aby to administracja skarbowa wykorzystując ogrom danych, które zbieramy i posiadamy, wypełniła PIT za podatnika" - powiedziała szefowa MF w Poranku Rozgłośni Katolickich "Siódma 9".

Zaznaczyła, że nie chodzi o to, aby podatnik wypełniał PIT. "Tutaj podejście jest zupełnie inne. My wypełniamy PIT za podatnika, czyli system elektroniczny w sposób automatyczny uzupełnia dane podatnika, które posiadamy" - powiedziała.

Podkreśliła, że podatnicy, którzy rozliczają PIT -37, czyli uzyskujący dochody z tytułu umowy o pracę, i PIT-38, czyli tzw. dochody kapitałowe, nie muszą się o nic martwić. W takim przypadku deklaracja zostanie automatycznie wygenerowany.

"Nie musi (podatnik - PAP) podejmować aktywności, jeżeli nie korzysta z żadnych preferencji, ulg i odliczeń, jeżeli nie chce się rozliczać z małżonkiem" - mówiła Czerwińska.

Dodała, że podatnik, który będzie chciał się rozliczyć z małżonkiem powinien zalogować się i wybrać taką opcję, natomiast reszta rozliczenia zostanie uzupełniona w sposób automatyczny.

"Nie przychodźcie z PIT-ami do urzędów skarbowych, administracja PIT-37 i PIT-38 uzupełni je za podatnika" - zaapelowała minister.

Czerwińska uważa, że system podatkowy nie musi być skomplikowany. "Chciałabym, żeby ten system był prostszy, a jego obsługa, czy kontakt z podatnikiem była bardziej intuicyjna" - powiedziała. Zaznaczyła, że to się nie dzieje z dnia na dzień, to pewien proces.

Zgodnie z planami resortu finansów nowa usługa Twój e-PIT będzie dostępna dla podatników od 15 lutego br. na Portalu Podatkowym podatki.gov.pl. Dzięki temu fiskus będzie mógł rozliczyć PIT za podatnika za ubiegły rok podatników wypełniających formularze PIT-37 i PIT-38.

W usłudze Twój e-PIT system automatycznie przygotuje i udostępni dla podatnika zeznanie roczne. Usługa wykorzystuje wyłącznie te dane, które posiada administracja skarbowa. Są to informacje od pracodawców, dane z ubiegłorocznych zeznań dotyczące ulgi na dzieci czy informacje o organizacji pożytku publicznego, którą podatnik wskazał rok wcześniej.

Jak wyjaśnia MF, jeżeli podatnik zechce skorzystać np. z odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa czy kultu religijnego, wydatków na cele rehabilitacyjne lub użytkowania internetu czy wpłat na IKZE - uzupełni swoje zeznanie samodzielnie, po zalogowaniu do usługi. Resort finansów będzie oferować pomoc w przypadku pytań dotyczących rozliczenia telefonicznie, e-mailowo czy podczas czatu z konsultantem.

Zeznanie w usłudze Twój e-PIT będzie wypełnione dla podatnika indywidualnie. Sposób rozliczenia można zmienić na wspólny z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Aby to zrobić, również wystarczy się zalogować do usługi i wybrać odpowiednią opcję.

Według MF usługa Twój e-PIT ułatwi coroczne rozliczenie PIT milionom Polaków. Podatnik będzie mógł jednak sam zdecydować, czy chce skorzystać z przygotowanego dla niego zeznania podatkowego i ewentualnie je uzupełnić, czy też chce samodzielnie rozliczyć PIT w formie elektronicznej lub złożyć formularz w wersji papierowej w urzędzie skarbowym.

W 2020 r. z usługi Twój e-PIT będą mogli skorzystać kolejni podatnicy, którzy rozliczają się na formularzach PIT-36, PIT-36L i PIT-28.

autor: Marcin Musiał