Credit Suisse: Rosną szanse na giełdowe zwyżki

Stratedzy szwajcarskiego brokera znowu radzą kupować akcje, choć ledwie dwa tygodnie temu z podobnej rekomendacji się wycofali.

Prawdopodobieństwo zwyżek na globalnych rynkach akcji wzrosło, oceniają stratedzy instytucji pod kierunkiem Andrew Garthwaite’a, którzy jeszcze na przełomie maja i czerwca wycofali poprzednią rekomendację „przeważaj”. Powodów do optymizmu upatrują w łagodniejszej polityce głównych banków centralnych oraz w oczekiwaniach poprawy dynamiki wyników spółek.





Źródło:

„Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki oceniamy, że prawdopodobieństwo zwyżek jest wyższe niż prawdopodobieństwo zniżek. Zauważyliśmy, że jesteśmy bardziej optymistycznie nastawieni od naszych klientów” – podkreślają stratedzy Credit Suisse w nocie do klientów datowanej na poniedziałek.Potencjał zwyżek grupującego wszystkie rynki wskaźnika MSCI All Country World w perspektywie końca roku oszacowali na skromne 6 proc., jednak nie wykluczają podniesienia prognozy. Potrzebne do tego będzie osłabienie niepewności, związanej z negocjacjami handlowymi, danymi makro i rewizjami prognoz wyników emitentów. Jako kluczowy argument stratedzy wskazują przesadny ich zdaniem pesymizm inwestorów. 40 proc. ankietowanych przez Credit Suisse w maju klientów przyznało, że nie zwraca uwagi na wyceny za pomocą tzw. premii za ryzyko inwestowania w akcje (oznacza ona dodatkowy potencjał zysku przy inwestowaniu w akcje zamiast w bezpieczne obligacje). Tymczasem właśnie taka miara wskazuje na dużo większą atrakcyjność akcji w porównaniu ze wskaźnikiem cena/zysk.Jeszcze w ubiegłym tygodniu argument za zwyżkami pesymizm inwestorów podawał Bank of America ML, wskazując na odpływy kapitału oraz przewagę pozycjonowania pod przecenę akcji. Credit Suisse zaleca inwestorom wykorzystywać zwyżkowy potencjał rynku przez przeważanie amerykańskich spółek wzrostowych oraz europejskich akcji z sektorów cyklicznych poza finansowym. Obie grupy wykazują tendencję do umocnienia przy spadających stopach procentowych Fedu, a notowania drugiej z nich uległy wyraźnej przecenie za sprawą gorszych prognoz makroekonomicznych.MWIE, Bloomberg