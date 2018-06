Coraz mniej chętnych na emigrację

Coraz mniej Polaków pracuje za granicą lub planuje emigrację - wynika z najnowszego raportu firmy Boston Consulting Group. Zdaniem autorów badania jest to spowodowane poprawą warunków ekonomicznych i wzrostem inwestycji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Trendy migracyjne

BCG opracował badanie, które pokazuje światowe trendy migracyjne oraz przedstawia ranking najbardziej pożądanych państw jako miejsc pracy. Ogólnym wnioskiem płynącym z raportu jest to, że skłonność do emigracji na świecie spada. W 2014 roku 64 proc. respondentów wybrało odpowiedź "przeprowadzam się" na pytanie o plany emigracyjne, w obecnym odsetek ten spadł o 7 punktów procentowych. Na globalną mobilność zdaniem autorów wpłynęły przede wszystkim takie zjawiska, jak kryzys uchodźczy w Europie czy rewitalizacja gospodarcza w Europie Wschodniej.

– Poprawa warunków ekonomicznych wydaje się również tłumaczyć gwałtowny spadek mobilności w wielu krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Respondenci w Polsce, Chorwacji, Słowenii i Rumunii znajdują się poniżej średniej mobilności, po tym, jak znaleźli się nad nią w 2014 r. W tej części świata odnotowano wiele inwestycji, a większość gospodarek rośnie tutaj powyżej globalnej średniej – podają autorzy badania.

90 proc. Hindusów i 70 proc. Brazylijczyków zadeklarowało chęć przeprowadzki do innego kraju, aby znaleźć właściwą pracę. Skłonność do podjęcia pracy za granicą również znacznie wzrosła w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Liczba brytyjskich pracowników chcących szukać pracy za granicą wzrosła do ponad 60 proc., co jest jednym z najwyższych wyników na świecie.

BCG: Globalne kierunki emigracji

Jak podaje BCG, nie można nie zauważyć wpływu zaostrzenia polityki handlowej i imigracyjnej na reputację Stanów Zjednoczonych jako miejsca pracy oraz wpływu brexitu na atrakcyjność Wielkiej Brytanii.

Stany Zjednoczone nadal są w czołówce jeśli chodzi o najchętniej wybierane kraje jako miejsca do pracy. USA to najchętniej wybierany kraj docelowy dla ludzi w Ameryce Łacińskiej, na Karaibach i w Afryce Subsaharyjskiej; drugi najpopularniejszy cel dla ludzi na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej; drugi najpopularniejszy cel podróży także dla Europejczyków i trzecia najpopularniejsza destynacja dla respondentów w Azji Południowej. Jednak są i państwa, które nie postrzegają już Stanów Zjednoczonych jako atrakcyjnego pracodawcy. Jednym z nich jest Meksyk - w 2014 roku to USA były "kierunkiem marzeń", natomiast w 2018 roku to miejsce zajęła Kanada.

Najchętniej wybierane kierunki emigracji

2014 r. 2018 r. 1. Stany Zjednoczone Stany Zjednoczone 2. Wielka Brytania Niemcy 3. Kanada Kanada 4. Niemcy Australia 5. Szwajcaria Wielka Brytania 6. Francja Hiszpania 7. Australia Francja 8. Hiszpania Szwajcaria 9. Włochy Włochy 10. Szwecja Japonia Źródło: BCG raport "Decoding Global Talent 2018"

Badanie zostało opracowane przez BCG oraz serwis The Network na podstawie przeprowadzonych ankiet na 366 139 pracownikach i osobach poszukujących pracy w 197 krajach.

Work Service: Polacy - jak emigracja, to do Niemiec

Również z majowego raportu Work Service wynika, że coraz mniej Polaków rozważa emigrację zarobkową. Jedynie 11,8 proc. aktywnych zawodowo osób planuje przeprowadzkę za pracą do innego kraju.

– Obecna sytuacja jest dość złożona, bo z jednej strony wyraźnie widzimy, że poprawiająca się sytuacja na rynku pracy wyhamowuje plany emigracyjne, czego potwierdzeniem jest wskazanie jedynie 8% badanych mówiących o potrzebie wyjazdu ze względu na brak pracy w kraju. Co więcej, 3/4 Polaków absolutnie odrzuca możliwość poszukiwania zagranicznej pracy, co jest najwyższym wskazaniem w historii naszych badań. Z drugiej strony widzimy, że 56 proc. osób myślących o emigracji to debiutanci, a więc Polacy po raz pierwszy planujący ten krok. Paradoksalnie nie są to jedynie osoby młode – komentuje Maciej Witucki, prezes Work Service.

Osoby zainteresowane emigracją zarobkową rozważają przede wszystkim wyjazd na kilka lat (19,8 proc.) oraz na stałe (23,7 proc.). – To niepokojący trend, biorąc pod uwagę, że jeszcze w poprzedniej edycji badań takie deklaracje składało 19,9 proc. respondentów – podają autorzy raportu. Co ciekawe, coraz więcej potencjalnych emigrantów zamierza zabrać ze sobą rodzinę. Co trzeci emigrant planuje wyjazd z najbliższymi.

Weronika Szkwarek

