Chiński producent e-rowerów otwiera zakład pod Wrocławiem

Bafang Electric otworzył fabrykę w Bielanach Wrocławskich, gdzie na początek zainwestuje ponad 60 mln zł i zatrudni 50 osób.

Od ponad dziesięciu lat Bafang Electric produkuje komponenty i kompletne systemy do rowerów i skuterów elektrycznych. Firma zatrudnia ponad 300 pracowników na całym świecie w czterech lokalizacjach. Siedziba i centrum rozwoju znajduje się w Suzhou, w prowincji Jiangsu. W Europie ma biura w Holandii i Niemczech, a za Oceanem także w Los Angeles.



Działalność w Polsce Bafang zarejestrowała w czerwcu 2018 roku. Fabryka o powierzchni ok. 6000 mkw. została zlokalizowana w Bielanach Wrocławskich. Przewidywana wartość inwestycji szacowana jest na blisko 62 mln zł, a planowana liczba pracowników w pierwszym etapie to 50 osób.

– Wybraliśmy Polskę i Dolny Śląsk ze względu na dobrą infrastrukturę, dostęp do lokalnego i potencjalnych rynków oraz niewielki dystans do naszych klientów. Bardzo doceniamy także kulturę biznesową polskich pracowników. Dokonując wyboru, kierowaliśmy się również obecną sytuacją gospodarczą i obiecującymi perspektywami dla Polski. Polska była zatem idealną lokalizacją dla naszej inwestycji – podkreśla Qinghua Wang, prezes i general manager Bafang Electric Poland.

Przedstawiciel inwestora dodaje, spółka ma duże plany wobec nowej lokalizacji pod Wrocławiem. – Rozważamy dalszą rozbudowę zakładu i stopniowe zwiększanie zatrudnienia – mówi.

Elektromobilność to ważny obszar dla rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki. Są to inwestycje nie tylko zaawansowane technologicznie, ale również mające wpływ na zmianę struktury gospodarki i pozycję Polski jako lidera branży w Europie Środkowo-Wschodniej – wskazuje Krzysztof Senger, wiceprezes PAIH.

Źródło: Bankier24

KWS, PAIH