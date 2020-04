Borys: Ponad połowa firm w Polsce odczuwa skutki kryzysu

50-60 proc. firm w Polsce obecnie odczuwa skutki kryzysu - powiedział w piątek prezes PFR Paweł Borys w rozmowie z "Pulsem Biznesu".

"Szacujemy, że takich firm w gospodarce jest teraz 50-60 proc., które odczuwają skutki tego kryzysu" - powiedział.

PFR będzie robił wszystko, by program wsparcia finansowego dla polskich firm ruszył w czwartym tygodniu kwietnia - powiedział Borys.

"Obligacje będziemy emitowali przede wszystkim na rynku krajowym, choć w przyszłości chciałbym sięgnąć do inwestorów z zagranicy. W ciągu miesiąca - dwóch to może być bardzo trudne (...). Przy ograniczeniach podróżowania ciężko zorganizować roadshow" - powiedział.

"To jest ciekawy temat, czy emitować takie obligacje wśród inwestorów indywidualnych. Na razie skala posiadanych przez Polaków obligacji skarbowych nie jest duża. (...) Być może to jest dobry moment, by w ten sposób mobilizować środki dla gospodarki" - powiedział.

Polski Fundusz Rozwoju przedstawił w tym tygodniu nowy program pomocowy o wartości 100 mld zł, skierowany do przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa. 60 mld zł z puli może stanowić pomoc bezzwrotną. Instytucja przewiduje, że z programu skorzysta 350-400 tys. firm.

Do mikrofirm trafi 25 mld zł, do małych i średnich firm 50 mld zł, a do dużych przedsiębiorstw 25 mld zł.

Będą rozmowy z KE, żeby nie wliczać zadłużenia PFR do długu publ. wg ESA

"Cały program (100 mld zł pomocy dla firm - PAP) ma być rozliczony do 2025 r. Dzięki takiemu mechanizmowi budżet państwa w tym roku nie poniesie istotnych kosztów związanych z tym programem. Nie wpłynie to także na państwowy dług publiczny i na zadłużenie skarbu państwa" - powiedział.

"Natomiast, jeśli chodzi o unijną metodologię ESA, najprawdopodobniej ta kwota (zadłużenia PFR - PAP) zwiększy nasze (Polski - PAP) zadłużenie (...) o tą kwotę, o jaką zaciągniemy zobowiązanie. To nie jest przesądzone, będziemy na ten temat dyskutować z KE. W Niemczech ich bank rozwoju KfW jest poza sektorem general government. PFR również - nasze inwestycje, zadłużenie, nie wlicza się wg metodologii UE do długu publicznego.(...) Będziemy rozmawiali, czy rzeczywiście w przypadku obligacji PFRu to będzie konieczne" - dodał.

tus/ ana/