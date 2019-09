Banki napędziły WIG20. Na Dino strach przed podwyżkami

WIG20 zaczął nowy tydzień od bardzo udanej sesji. W poniedziałek na GPW brylowały banki, słabiej niestety radziły sobie małe spółki.

Polska giełda pozytywnie wyróżniała się dziś na europejskim tle. Różnice robiły duże spółki. Gdy na większości rynków dominowały niewielkie wzrosty, WIG20 zyskał aż 2,4 proc., WIG - 1,9 proc., a mWIG - 1,1 proc. Rozczarował jedynie sWIG, który stracił 0,2 proc. Przyzwoicie zaprezentowały się obroty, które wyniosły na szerokim rynku aż 956 mln zł.

Struktura wzrostów na GPW sugeruje, że napędzał je duży kapitał zainteresowany dużymi spółkami. Uzasadnienie różnicy między WIG20 a sWIG-iem może tym razem jednak być nieco inne niż tylko skalą. W trakcie weekendu odbyła się konwencja programowa Prawa i Sprawiedliwości, gdzie zapowiedziano m.in. gwałtowny wzrost pensji minimalnej.

Jeżeli obietnice te zostaną zrealizowane, to może to oznaczać silny cios dla małych firm. Problemy mogą mieć i detaliści, co widać było m.in. po notowaniach Dino, które wyraźnie odstawało od optymistycznego dziś układu w WIG20. Notowania sieci sklepów spadły o 3,8 proc. Na szerokim rynku strach przed podwyżkami było widać choćby na Impelu, który stracił aż 6,3 proc.

Szukając giełdowych pozytywów zapowiedzi PiS-u można wysnuć teorię, że np. oczekiwana inflacja wywołana przez podwyżkę pensji minimalnej sprawi, że RPP będzie bardziej skora do podwyżki stóp. To z kolei dobra informacja dla banków, które rosły dziś aż o 3,1 proc. Liderem w WIG20 był mBank (+5 proc.). Ponad 4 proc. zyskali PKO BP i Pekao, które poinformowało, że fundusze zarządzane przez BlackRock (6,84 bln USD AUM na koniec czerwca 2019) zwiększyły zaangażowanie w akcjonariacie spółki powyżej progu 5 proc.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje z kolei spółek, powiązanych z Leszkiem Czarneckim: Getin Holding – wzrost o 20,8 proc. , Idea Bank – o 20,6 proc., Getin Noble Bank – o 19,2 proc. i Open Finance – o 16,3 proc. Na rynku nie pojawiła się jednak żadna informacja uzasadniająca ten optymizm.

W trakcie poniedziałkowej sesji PKP Cargo podało, że podpisało z Newagiem umowę o wartości ok. 519 mln zł netto na dostawę 31 lokomotyw, a ponadto rada nadzorcza spółki zgodziła się na zainwestowanie przez grupę 25 mln zł w budowę wraz z PKP terminala intermodalnego w Zduńskiej Woli - Karsznicach. Z kolei po wzroście o 20,8 proc. k urs gamingowej spółki The Dust, notowanej na NewConnect, ustanowił historyczne maksimum.

Zwyżkowały również kursy Datwalk – o 4,1 proc., Newagu – o 3,1 proc. i PKP Cargo – o 2,9 proc.

Adam Torchała/PAP Biznes