BIS: Chiny wciąż zagrożone kryzysem bankowym

Chiny, Kanada i Hongkong są najbardziej zagrożone wybuchem kryzysu bankowego, uważa Bank Rozliczeń Międzynarodowych (BIS).

Ryzyko wybuchu kryzysu bankowego w Chinach nieco spadło, jednak wciąż kraj ten należy do najbardziej zagrożonych na świecie, wynika z cokwartalnego raportu BIS. Specjaliści instytucji monitorują zachowanie wczesnych wskaźników ostrzegających przed załamaniem, których skuteczność sprawdzili na danych z okresów poprzedzających historyczne kryzysy bankowe. Na poprawę sytuacji w Państwie Środka wskazuje odczyt kluczowego wskaźnika – różnicy między relacją wartości udzielonych kredytów do PKB oraz średnią kroczącą z tej relacji (co do reguły, im bardziej bieżące odczyty odchylają się od średniej, tym bardziej niebezpieczna staje się sytuacja). O ile jeszcze w marcu 2016 r. różnica ta sięgała 28,9 punktów procentowych, o tyle w czwartym kwartale 2017 r. spadła do 16,7 punktu.

Opuszczenie przez kluczowy wskaźnik najbardziej niebezpiecznej strefy to dowód na skuteczność działań władz, zmierzających do zmniejszenia dźwigni w sektorze finansowym. Ograniczanie ryzyka było priorytetem od 2015 r., a w ostatnich kwartałach władze skupiły się na hamowaniu rozwoju produktów inwestycyjnych oraz rynku pożyczek międzybankowych. Poprawie sytuacji w Chinach towarzyszyło jednak jej pogorszenie w innych regionach świata.

„Wskaźniki sugerują powiększanie się ryzyka w wielu krajach” – zauważają analitycy BIS.

Najbardziej zagrożone poza Chinami są obecnie Kanada i Hongkong. Kanadyjska gospodarka, która w ubiegłym roku rosła najszybciej od 2011 r., znalazła się w strefie zagrożenia z powodu wysokich ogólnych wskaźników zadłużenia, a zwłaszcza wysokich długów na kartach kredytowych. Zarówno Kanada, jak i Hongkong, notują zwyżki cen nieruchomości, a problem wzrostu zadłużenia koncentruje się w sektorze gospodarstw domowych.